台海若不和平 裘兆琳：中國夢將變噩夢

2016-12-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統當選人川普與台灣總統蔡英文通電話後，中國有部分媒體揚言要將台灣「黎巴嫩化」，中研院歐美所研究員裘兆琳昨提醒中國領導人習近平，如果台海不和平，習心中所期望的中國夢「將變成噩夢一場」。

曾任駐美副代表的裘兆琳，昨出席立法院「川普上台，台美中三邊關係的變與不變」公聽會，分析未來新局勢。

裘兆琳首先談到，每當台美關係有重大進展時，中國便會手足無措，甚至出現軍事動作，如一九九六年台海危機。台美中三角關係的互動特性是，若有一角展現過度侵略性的話，另外兩邊便會聯合因應，例如「蔡川通話」後中國軍機繞飛台灣，美國便派遣無人機在高空監測。裘兆琳提醒政府，川普上任後，台灣研擬台美關係實質進展時，也要注意讓負面效益降到最低。

外界擔憂台灣成為美中互動的籌碼，裘兆琳建議，台美應啟動「新戰略對話」。她也強調，從七○年代以來，每次美中見面都會討論台灣問題，台灣雖應為最壞情況作準備，但也不需認為「討論台灣就是要犧牲台灣」。

提醒習近平 戰亂無法維持經濟成長

對於習近平曾提出「中國夢」的政策指導思想，「蔡川通話」後，有中國媒體放話要將台灣「黎巴嫩化」。裘兆琳提醒習近平，如果中國有夢，而且想實現的話，台海若不和平，「中國夢將變成噩夢一場」，因為沒有一個國家能夠在戰亂中維持經濟成長的美夢。

裘兆琳也正告習近平，「羞辱台灣要付出代價」，中國不僅阻撓台灣參與國際空間，也迫使台灣不能使用國旗、國號與國歌等，「讓台灣每一條路都變成台獨」。裘兆琳點出，長期打壓台灣人民的結果，就是台灣人民對中國的認同越來越低，現有近六成台灣人民認為自己「只是台灣人」，台灣正加速走向與中國分離的道路。

長期被打壓 台灣正加速與中國分離

中共明年將舉行十九大，外界多評估習近平在十九大前會以維穩優先，對美台不會有大動作，但中研院歐美所副研究員黃偉峰持不同意見，他分析說，美國願意拿一中政策協商，對中國是歷史機遇，習若想解決台灣問題，便樂於和川普談判。黃也認為，中國國務委員楊潔篪日前赴美，應是為川習會鋪排。

黃偉峰大膽推測，若美中各取所需，對「一中」意涵形成共同諒解，中國就能「不預設前提地」向台灣提議政治談判，「可能來得比我們預期的都早」，這不但能將台灣框入其一中框架，也確立習近平的歷史地位。他建議政府不應排除此種想像，應研究各種假定情境，並預先研擬我方策略。