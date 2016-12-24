住宅法3讀 社宅弱勢保障3成 公益出租享免稅
〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕為實現居住正義、保障弱勢族群，立法院昨三讀通過「住宅法部分條文修正案」，明訂政府及民間所興建的社會住宅，應提供三成比率以上出租給經濟或社會弱勢者；也增訂「公益出租人」，鼓勵房東租房給弱勢族群，租金收入每屋每月最高可享一萬元免稅額。
3方式完成 8年拚20萬戶
「八年可有廿萬戶社會住宅！」民進黨立委趙天麟表示，明年將是社會住宅啟動年，為早日兌現總統蔡英文政策，立法院修法沒有遲到，且本次修法有三大亮點，社會住宅可用「興建、包租代管、租金補貼」三種方式完成，也提供容積獎勵、長期融資的法源依據，並有租金補貼、賦稅減免，保障三成以上弱勢者入住，也會有專供原住民承租的社會住宅。
根據三讀條文，主管機關及民間興建的社會住宅，應至少提供卅％以上比率出租給經濟或社會弱勢者，另提供一定比率給未設籍於當地，且在該地就學、就業有居住需求者。
條文指出，興辦社會住宅使用國有土地或建築物衍生的收益，得做為社會住宅興辦費用，不受國有財產法應收歸國庫的限制規定，以利推動社會住宅的興建。
出租當社宅 月租1萬免稅額
關於社會住宅承租者資格？條文規定，應以無自有住宅或一定所得、一定財產標準以下的家庭或個人為限，承租者之租金計算，主管機關應斟酌所得狀況、負擔能力及市場行情，訂定分級收費標準，並定期檢討。
條文也新增，房東若將房屋出租給符合租金補貼申請資格者，出租期間收取的租金收入，免納綜合所得稅，每屋每月租金免稅額度最高一萬元，房屋可按自用住宅用地課地價稅。
鑑於經濟弱勢租戶大多住在不合法的違建內，為保障其權益，「住宅法」修法也顧及，符合低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女三人、六十五歲以上長者等十二項經濟或社會弱勢者，雖居住在違建內，亦可申請三年租金補貼。
社宅盟肯定 盼政府要落實
由十三個社會團體所組成的「社會住宅推動聯盟」也發表聲明，除表示肯定，感謝協助推動的立委、專家、官員等，也提醒社會住宅的推動，「住宅法」修法只是安裝引擎，後續仍待中央與地方扮演駕駛角色，信守目標、堅持方向來逐步興辦落實。
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