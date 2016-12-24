工商團體：新制衝擊大於油電雙漲
〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基法新制分三階段上路。工業總會表示，衝擊效應已逐步展現，企業不論大小是人事成本齊揚，「對物價的影響，不亞於馬政府的『油電雙漲』！」工商協進會理事長林伯豐指出，「法已通過，企業只能含淚接受，但希望三個月後政府可檢討新法效益。」
只能含淚接受 盼3個月後檢討
工總秘書長蔡練生認為，十二月二十三日先實施一例一休及加班費，明年一月一日再實施七天國假刪除及特休假增加；「真的有差那八、九天嗎？」製造業人事系統都已電腦化，這幾天業者手忙腳亂，一年十二月要分兩段處理。他說，業者在意的不是這短短一週的加班費，而是多出來的行政作業，「這凸顯政府施政粗糙。」
至於新版勞基法的長期影響？工總認為，衝擊已開始展現，以製造業來說，「每年人事成本增幅，少則三千萬、多則數億元。」包括中鋼、國光客運等企業都已估算，明年人事成本增加兩到五億元。
工總認為，勞動成本大增勢必要轉嫁，結果就是車票漲價，麵包、漢堡、飲料縮水，造成萬物齊漲；蔡練生直言，「新版勞基法對物價的衝擊，不亞於馬政府的『油電雙漲』。」
物價漲的同時，勞工收入卻縮水。工總指出，遭物價衝擊的族群，大多數是勞工；可惜在新法之下，勞工整體收入卻不增反減。工總舉例，過去加班費及特休假換薪資都是勞方收入的來源，但不少製造業明年開始要求員工必須在年初排定特休假，一律要休完；另也嚴審加班，非必要不准；「這些額外收入都沒了，消費卻變貴，真的對勞工好嗎？」
工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐指出，勞基法砍七天假，台玻已先幫勞工加薪一千元，讓員工稍獲補償；「不過我們一定會嚴審加班，如果政府因此要對資方罰款，資方只好從員工的績效獎金扣。」林伯豐強調，新法上路，資方只能含淚接受，且儘量找到避免營運受損並對員工有利的作法。他認為，「公司治理不能用法律來限制」，勞基法可預見將造成物價上漲、薪資降低，呼籲政府三個月後檢討新法效益，研究如何改善。
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標題：工商團體：新制衝擊大於油電雙漲
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