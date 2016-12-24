智庫調查︰迫企業提高非典型勞工

2016-12-24

〔記者陳梅英／台北報導〕勞動新制上路。台經院昨發布調查報告，指出一例一休新制最主要影響在「加班費調整」及「特休假制度調整」；對企業來說，最直接衝擊就是勞動成本上升、人力調整困難，最後可能會使企業更偏好僱用非典型勞工。

根據民法規定，所稱的「僱傭」是指「繼續性的關係」，符合這種勞動關係就稱為「典型勞動」；若不符合這種特性就是「非典型勞動」，舉例來說，派遣勞工、部分工時勞工（打工族）等等，都算是「非典型勞工」。

客運業 加班費占比最高

台經院院長林建甫指出，勞動新制最初爭議集中在一例一休後是否砍七天假，很多細節缺乏討論，造成現在無所適從。

根據調查發現，一例一休上路後，影響最大在加班費及特休假制度調整。在加班費部分，佔每月薪資比重最高為製造業，平均五．八％，其中以橡膠製品製造的七．八％最高、木竹製品製造的七％居次，及運輸工具和機械設備製造的六．八％排名第三。

至於服務業的加班費占每月薪資比重，平均是一．七％，但落差相當大；例如公共汽車客運占比就高達十一．二％，其次為保全及私家偵探的六．四％，而後依序為汽車貨運的五．五％及倉儲業的五．三％、會計服務的五％。

至於特休假影響較大的是年資較少的新進員工。台經院研究員李長泰指出，現職工作年資未滿五年約四十五％，預估影響將超過四成，對廠商來說，也將面臨勞動成本上升、人力調整困難等問題，這將使廠商在未來更偏好僱用非典型勞工。

知識工作者 怎算加班費？

勞動新制上路後，台經院對於員工如何算假及加班費的問題也相當頭痛。林建甫說，台經院員工屬知識工作者，最可能發生情況是早上打卡上班，卻沒有情緒寫文章，面臨截稿或交報告壓力，只好延長上班時間，這要如何算加班費？他說，以前台經院員工服務都優於勞基法，現在嚴格實施新制可能造成未來在算假的困擾，只能鼓勵員工儘可能在上班時間完成工作任務。