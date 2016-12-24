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低薪難改善 非典更盛行

2016-12-24

記者鄭琪芳／特稿

「一例一休」等勞動新制陸續上路，勞工休假增加了，但企業成本也提高，原本有限的加薪空間可能再受壓縮，非典型就業恐怕更盛行，低薪問題將更難改善；此外，部分企業可能將成本轉嫁給消費者，帶動物價上漲，已有客運公司開出第一槍。勞基法修法爭議是落幕了，但後續效應才要開始發酵。

加薪VS.休假 勞工最盼加薪

立法院三讀通過的勞基法修正案，相較於在野黨版本已有所折衷，但因勞工休假增加、加班費提高、人力調度彈性降低等，都會加重企業僱用成本，企業可能因為加班費支出或僱用人力增加，減少獎金發放，甚至縮小加薪幅度或打消加薪計畫，因此勞工薪資不一定增加。

另外，部分企業可能增聘部分工時、臨時性或派遣人力，以因應季節性人力需求或人力調度吃緊的情況，導致非典型就業者增加。目前國內非典型就業人數已達七十九．二萬人，續創史上新高，由於非典型就業者收入不如全職工作者，可能拉低整體薪資水準。

勞動新制不僅難以改善低薪問題，可能還會帶動物價上漲，由於企業僱用成本增加，若無法自行吸收，最終就會反映在售價上。換言之，勞動新制上路後，勞工收入不一定增加，卻要面臨物價上漲問題，可能讓實質薪資再下降。

台灣勞工面臨低薪資、高工時的問題，政府想要改善勞動條件，但在「加薪」與「休假」之間，許多勞工真正想要的是「加薪」，政府可能考量企業調薪不易，因而選擇先從縮減工時著手，結果是勞資都不滿意。如今，勞動新制已上路，政府若無法減輕相關負面衝擊，恐怕會失去更多民心。

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  • 立法院三讀通過的勞基法修正案，非典型就業恐怕更盛行。圖為2015年五一大遊行訴求之一「禁派遣」。（資料照／記者簡榮豐攝）

    立法院三讀通過的勞基法修正案，非典型就業恐怕更盛行。圖為2015年五一大遊行訴求之一「禁派遣」。（資料照／記者簡榮豐攝）

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