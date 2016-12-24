一例一休新制上路 國道客運喊漲 首都開第１槍

2016-12-24

〔記者鄭瑋奇、江志雄／綜合報導〕一例一休新制上路，國道客運漲聲四起。首都客運開出第一槍，首都行駛國道五號來往宜蘭、台北的班車，訂於下個月五日漲價，台北到羅東全票將從目前的一二○元漲為一二八元；另一家行駛國五的葛瑪蘭客運，也醞釀在下個月中旬漲價。

葛瑪蘭將跟進 稱不得已決定

首都客運台北到宜蘭國道客運路線，從九十六年十二月開始行駛，九年來維持原票價，昨以人事、場站租金成本增加為由，宣布調漲票價；台北到礁溪全票九十元調漲為九十二元，半票四十五元漲到四十六元，台北到宜蘭、羅東全票一二○元漲為一二八元，半票從六十元漲到六十四元。

葛瑪蘭客運票價預計調漲五％。以台北到羅東為例，從一三五元漲到一四○元，將送交主管機關核定後實施；協理李俊仁說，一例一休對工時有嚴格規範，客運業者勢必增添人力，經營成本激增，調漲票價是不得已的決定。

首都客運解釋，因台北市政府、宜蘭、羅東、礁溪等轉運站相繼啟用、進駐，旅客候車環境已大幅改善，但也增加場站租金成本；加上不斷增購五期環保新車，各項成本都增加；現在一例一休上路後，更加重公司人事成本負擔，迫不得已調整已維持九年的優惠票價。

除一般票價外，首都從台北到礁溪買十送一回數票，價格也從九○○元調至九二○元；台北到宜蘭、羅東買十送一回數票，從一二○○元調至一二八○元。

國光客運表示，上次調漲票價已是五至六年前，當年台北到台中還有八十八元超低價，今年甚至也還調降過票價，現在成本增加，已著手研究要調整票價，預計下週一、二就會向公路總局申報，春節前就會調漲。

國光統聯阿羅哈 研擬漲價方案

統聯客運表示，九十九年調漲過票價後，已有六年沒有調漲票價；目前票價調整方案已於週二報給公路總局，但目前尚未核定，等到核定後就會擇期對外公告。

阿羅哈客運表示，票價也已六至七年未調漲，目前票價調整方案尚未確定，預計下週才會報給公總，預計調漲五％至十％。

和欣客運說，因為成本增加牽涉很廣，不只是一例一休影響，下游廠商包含保全、零件商、清潔公司的費用都有增加，目前還在精算當中，尚未提供票價調整方案。