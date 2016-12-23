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新增房貸利率 結束連16降

2016-12-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕央行上季結束降息循環後，房貸利率開始止跌反彈，十一月五大銀行新承做房貸利率上揚至一．六七八％，終結連續十六個月下滑走勢，較十月增加○．○一七個百分點。

利率升至一．六七八％

台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行五大銀行，承做房貸比重約占全體銀行的四成，常被視為房市風向球。

央行官員表示，由於六都買賣移轉棟數增加，加上進入傳統交屋旺季，五大銀行十一月新承做房貸為三六三億元，月增十五億元，至於新承做房貸利率彈升，主因首購族低利的「青年安心成家方案」比重稍降所致。

央行官員指出，目前五大銀行新承做房貸利率仍在相對低檔的位置，房價方面，十一月「信義房價指數」顯示，台北市、新北市年增率分別為負四．一％、負三％，且雙北市同步連續十九月負成長。

「房屋稅比房租貴，那還得了！」一位大型公股行庫高層認為，明年房市應該會比今年好，若台北市確定調降房屋稅，亦可視為一項利多。

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  • 中央銀行總裁彭淮南主持中央銀行理監事會議會後暨年終記者會。（記者王藝菘攝）

    中央銀行總裁彭淮南主持中央銀行理監事會議會後暨年終記者會。（記者王藝菘攝）

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