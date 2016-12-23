央行利率不變 豪宅續控管

2016-12-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨天舉行年終理監事會議，如預期連續二季維持代表政策利率的重貼現率為一．三七五％不變。央行總裁彭淮南表示，台灣經濟屬於溫和成長，央行仍將維持寬鬆的貨幣政策；他認為，台灣房市沒有泡沫，只是軟著陸，並往好的方向調整，「這對央行來講，讓我們感到安慰。」

彭老：房市沒泡沫 只是軟著陸

彭首度透露台灣充分就業下的潛在經濟成長率接近三％水準。他說，主要機構對明年經濟成長率預測中位數約一．七％，若要「保二」必須繼續努力，可透過增加民間投資或政府支出，來縮小與潛在經濟成長率的差距。

他表示，台灣採取擴張性財政政策的乘數效果會大於一，此外，企業已由資金需求者轉為資金供給者，導致國內超額儲蓄擴大，將其導入投資，是我們要努力的。

由於當前經濟成長率仍低於潛在產出，市場預期，在負的產出缺口持續下，央行至少明年上半年，都難跟隨美國聯準會（Fed）重啟升息。

央行去年八月至今年三月，陸續鬆綁大部分房市管制後，僅保留豪宅貸款規範，並於昨年終理監事會議上，維持高價住宅（豪宅）房貸最高六成限制。

彭淮南曾於第三季理監事會議指出，豪宅價格波動大、風險性高，加上六成比例也不低，所以全體理事一致決定「續予規範」。