雨遮、屋簷不登記》建商︰都更更難行 學者︰不合理變合理
2016-12-23
新建案公設比勢將拉高
〔記者徐義平／台北報導〕雨遮及屋簷不登記政策後年上路。建商公會認為，此舉恐造成「一坪換一坪」政策的都更案出現更多爭議，推動都更更困難，且過去雨遮、屋簷可登記，能降低公設比，未來新建案公設比恐拉高；但學者多贊同，認為是與國際接軌，取消登記只是將不合理恢復到合理狀態。
不動產開發商聯合會秘書長于俊明指出，過去是可登記、可計價，二○一一年五月「預售屋定型化契約」上路後，改成可登記、不計價，後年後又變成不可登記、不計價，「三制併存」將造成消費者混淆；尤其是都更案絕大多數是雨遮、屋簷可登記與計價的老屋，都更後卻不可登記、不計價，絕對會引起爭議。
真實建築總經理陳佳蔚認為，雨遮及屋簷只具功能性的擋雨遮陽功能，的確無法實際供住戶使用，但過去這兩項設施登記可降低公設比，後年申請建案的新案改全面不登記，可能會造成未來新建案公設比拉高情形。
房仲：明年將現搶建潮
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，雨遮不登記等於是以後買到的新房的「得房率」更高；事實上，這幾年房市景氣不佳，早有建商打著雨遮不登記、不計價訴求，的確吸引更多消費者目光；另外，新制之前建物得依舊規定辦理，因雨遮可能占銷售坪數約五到六％，預料明年可能會掀起一波搶照潮。
中古屋計價否恐引爭議
政大地政系特聘教授張金鶚指出，國際間登記房屋面積只登記實際可使用面積，雨遮及屋簷本來就不該登記；過去兩項設施登記與計價，就等於是買「螃蟹」連「草繩」重量也要計價，一點都不合理；且他還看過最誇張案例是，連沒有窗戶的地方也有雨遮，雨遮環繞整棟大樓就像是「土星環」一樣。
台北大學不動產與城鄉環境學系教授彭建文認為，民眾日後可能面臨新房子沒雨遮登記，但中古屋有些仍有登記，兩者單價怎評估？房市交易恐需要一段適應期。
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