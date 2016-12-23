帝寶又見法拍 底價單坪近300萬創高
相隔六年後 出現第二戶法拍
〔記者徐義平／台北報導〕曾登上全台最貴豪宅寶座的台北市仁愛路「帝寶」，相隔六年後，出現第二戶法拍戶；根據司法院公告，該戶為Ｅ棟十三樓，法拍底價三．三一億元，拆算每坪底價近三百萬元，創豪宅法拍每坪底價新高紀錄。
對照地籍資料發現，債務人應是韓國記憶體大廠海力士（Hynix）台灣代理商統佳科技，法拍原因是「給付票款強制執行」。
據了解，六年前，統佳科技董座陳慶圖向前一手楊姓屋主，以每坪超過兩百萬元風光成為「最貴豪宅」住戶之一，單價更創當時新高；當時實價登錄政策尚未上路，因此無法得知真正成交價格。
預期二拍打八折 較具價格誘因
根據司法院法拍屋公告資訊，遭法拍的豪宅坐落台北市仁愛路三段五十三之二號十三樓，坪數一三一．三二坪（包括一車位），若車位每個行情四百萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪底價約二九四．五九萬元，直逼每坪三百萬元大關，底價創下豪宅法拍新高紀錄。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，二○一三年房市景氣大好時，帝寶曾有每坪二九八．二萬元的實價揭露紀錄，因此一拍底價逼近每坪三百萬元，並不令人意外；但預期二拍時，底價打八折，每坪二三五到二四○萬元時，較具有價格誘因。
特別的是，這戶帝寶豪宅是在今年九月時信託給莊姓自然人，信託人為統佳科技、法定代理人為陳慶圖。房仲業者猜測，此舉應是為了保全資產，試圖避免被法拍；該豪宅目前有租約，因此不點交，租期二○一五年六月一日至二○一八年五月三十一日，租約為期三年，第一年每月租金二十六萬元、第二年每月租金二十七萬元、第三年每月租金二十八萬元，推估三年租金近千萬元、約九七二萬元。
寬頻房訊指出，「帝寶」向來是市場上指標性豪宅，目前為止僅有兩次法拍紀錄。第一次是二○一○年十二月時，當時Ｃ棟五樓其中一戶遭到法拍，法拍底價兩億三五九○萬元，拆算每坪底價約一六八萬元，最終由房市投資客「劉媽媽」以每坪破兩百萬元拍走，當時不僅創國內法拍史最高價，也寫下台灣豪宅每坪兩百萬元的新紀錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 愛的感謝狀 染髮
- 夏田里農田污染 將開發產業園區
- 諸羅山盃少棒賽》棒球少女陳貞燕 二刀流闖江湖
- 雲嘉嘉合作 涂醒哲：一起解決問題
- 撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業
- 曾宇謙首出輯 葛萊美獎製作人操刀
- 大綠小綠之爭 蔡：年輕綠委應多露臉
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 正妹知名景點全裸露點 腿90度抬高高給人看光
- 幼兒園派對 「耶誕機器人」對決
- 縣府流浪犬舍遇阻 溪州鄉長：應從源頭管制
- 首部軍旅輕小說 女強男弱乾坤大顛倒 「胸」狠士官長 網友想簽下去
- 7旬翁買遊戲點數 店員阻詐
- 蔡依林高EQ埋藏情事 堅不說分手原因
- 中國公布NGO活動項目 不見人權
- 3分火箭砲 射落丹總老東家
- 「合法中」違章工廠 6成是污染源事業
- 日防衛預算明年1.4兆台幣
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》外交應善用軟實力
- 74億第二預備金 立院凍結一成
- 小三鹹濕告白 判賠30萬元
- 諸羅山盃少棒賽》仙台教頭色川冬馬 周遊列國野球人
- Darren有媽神救援 耶誕夜會2女
- 日本2016年出生數 首跌破百萬大關
- 有聲有色超擬真 性愛機器人明年問世
- 槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 澎湖首辦腳踏車考照 池東國小16生過關
- 社論》別了！歐巴馬軟弱的中國政策
- （屏東）鴨屎臭氣熏天 竹田過溝居民抗議
- 5米高「水月觀音」 守護竹北海濱
- 胖子樂透總獎金779億 西班牙人樂翻天
- 55歲老旅社修繕 紅葉成功「拉皮」
- 波霸千金泡湯較量 談擇偶自爆動手打男友
- 新北明年總預算仍難產 議會再延會4天
- 宣傳反怠速 藝人與學童合拍片
標題：帝寶又見法拍 底價單坪近300萬創高
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email