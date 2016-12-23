帝寶又見法拍 底價單坪近300萬創高

2016-12-23

相隔六年後 出現第二戶法拍

〔記者徐義平／台北報導〕曾登上全台最貴豪宅寶座的台北市仁愛路「帝寶」，相隔六年後，出現第二戶法拍戶；根據司法院公告，該戶為Ｅ棟十三樓，法拍底價三．三一億元，拆算每坪底價近三百萬元，創豪宅法拍每坪底價新高紀錄。

對照地籍資料發現，債務人應是韓國記憶體大廠海力士（Hynix）台灣代理商統佳科技，法拍原因是「給付票款強制執行」。

據了解，六年前，統佳科技董座陳慶圖向前一手楊姓屋主，以每坪超過兩百萬元風光成為「最貴豪宅」住戶之一，單價更創當時新高；當時實價登錄政策尚未上路，因此無法得知真正成交價格。

預期二拍打八折 較具價格誘因

根據司法院法拍屋公告資訊，遭法拍的豪宅坐落台北市仁愛路三段五十三之二號十三樓，坪數一三一．三二坪（包括一車位），若車位每個行情四百萬元，扣除車位坪數與價格，拆算每坪底價約二九四．五九萬元，直逼每坪三百萬元大關，底價創下豪宅法拍新高紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，二○一三年房市景氣大好時，帝寶曾有每坪二九八．二萬元的實價揭露紀錄，因此一拍底價逼近每坪三百萬元，並不令人意外；但預期二拍時，底價打八折，每坪二三五到二四○萬元時，較具有價格誘因。

特別的是，這戶帝寶豪宅是在今年九月時信託給莊姓自然人，信託人為統佳科技、法定代理人為陳慶圖。房仲業者猜測，此舉應是為了保全資產，試圖避免被法拍；該豪宅目前有租約，因此不點交，租期二○一五年六月一日至二○一八年五月三十一日，租約為期三年，第一年每月租金二十六萬元、第二年每月租金二十七萬元、第三年每月租金二十八萬元，推估三年租金近千萬元、約九七二萬元。

寬頻房訊指出，「帝寶」向來是市場上指標性豪宅，目前為止僅有兩次法拍紀錄。第一次是二○一○年十二月時，當時Ｃ棟五樓其中一戶遭到法拍，法拍底價兩億三五九○萬元，拆算每坪底價約一六八萬元，最終由房市投資客「劉媽媽」以每坪破兩百萬元拍走，當時不僅創國內法拍史最高價，也寫下台灣豪宅每坪兩百萬元的新紀錄。