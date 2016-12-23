公告現值倒退嚕 稅制打房已過去
2016-12-23
〔記者徐義平／台北報導〕台北市公告土地現值結束連十二年調漲，跌幅二．四三％、是一九八○年來次深。房產業者分析，公告土地現值「倒退嚕」，加上北市府日前拍板調整房屋稅方案，分六年打折緩漲房屋稅，預期隨著房市轉空、交易冷清，稅制打房年代已經過去。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，公告土地現值是房地產交易時的土增稅稅基，北市此次調降公告現值，但調幅不大，對於屋主而言，售屋時土增稅不見得可減輕多少，但至少較幾年來急漲公告土地現值，土增稅可預期不會再增加。
他指出，先前北市府對新成屋與中古豪宅適用新房屋標準單價的房屋，給予前六年折扣，中古豪宅的豪宅稅調整等，已大幅減緩房屋稅大增壓力，整體來看，北市持有稅與交易稅雙漲打房政策已經落幕。
以目前已公告評定結果主要縣市來看，台北市跌幅是六都之冠，較特別的是，十二行政區全數下跌，文山區跌幅最深、下跌約三．九四％，跌最少的是中正區、僅下修約一．○五％。
房產業者：豪宅持有稅仍太高
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，因北市公寓與大樓林立，多數賣方持有土地面積不大，除非持有時間長，不然在房價與土地增值稅兩者權衡下，還是以房價考量為優先；但對某些有規劃贈與的持有人可能會暫緩腳步，延到明年再行規劃。
不動產開發商聯合會秘書長于俊明指出，就算公告土地現值調降，但豪宅持有稅還是太高，且隨著屋齡越大、豪宅稅也愈重，整體稅制還是相對不合理。
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