終止連12漲 北市土地公告現值跌2.43％

2016-12-23

六都僅新北市尚未公告

〔記者郭安家、何玉華、謝武雄、張菁雅、蔡文居、王榮祥／綜合報導〕台北市地政局昨公布明年度土地公告現值，全市平均跌二．四三％，終止自二○○五年來連續十二年上漲走勢，就連商業區地王台北一○一大樓、豪宅地王帝寶一帶的公告現值也呈現下跌。六都僅新北市尚未公告，桃園市平均跌幅約一．一％，但台中市、台南市及高雄市則平均調漲一．七五％、一．三％及○．六八％，但漲幅已明顯縮小。

北市明年公告現值降幅預期應是六都之最，北市地王仍由台北一○一大樓第四度蟬聯冠軍，但公告現值從今年度每坪六百萬元，明年下修為五八二．四七萬元，跌幅二．九二％，高於北市平均跌幅；地后是中正區新光摩天大樓，現值也從每坪五八九．二萬元跌至五七六．三萬元，跌二．一九％。豪宅地王帝寶現值也從每坪四四五．六二萬元跌至四三四．七一萬元，跌幅二．四五％。

北市12行政區 全部下跌

台北市地政局表示，受到整體經濟景氣不佳、房地合一課稅上路及不動產新稅制改革等因素影響，市場觀望氣氛濃，投資買盤退散，全市買賣件數共二萬四五七二件，較去年同期減少八．二九％；北市十二行政區公告現值均下跌，平均跌二．四三％、也是一九八○年統計以來第二大跌幅。

各行政區以文山區跌幅三．九四％最大，其次南港區跌三．四八％，跌幅第三大是北投區的三．一二％。不過，地政局說，松山區跌幅一．九％、中山區一．六八％，因今年房市交易量較其他區域穩定，因此影響較小；至於中正區跌幅最小，僅一．○五％，則是因北市府西區門戶計畫、捷運萬大線開工帶動商圈。

桃市跌1.1％ 30年來最大

桃園市明年公告現值平均跌幅約一．一％，創下三十年來的最大跌幅紀錄，也終結十年連續上漲的趨勢。

漲幅最大地區是中油煉油廠、龜山工業區的工業用地，漲幅都在十％左右，主要是受周邊土地近年來大幅調漲影響；另外，中路、經國、八德擴大都市計畫、高鐵特定區等重劃區，跌幅在一．九六％至三．一三％之間；眾所矚目的航空城都市計畫區內土地，平均跌幅約二．五八％，這些地區都是桃園市調降幅度較大的區域。

台中市明年公告現值平均上漲一．七五％，各行政區中，西屯區、北屯區、東區及南屯區，因有水湳經貿園區、台中糖廠、北屯機廠等區段徵收工程，去年十二月起陸續完工辦理配地等作業，以及整體開發地區單元一、二、三、八等陸續重劃完成，公告現值分別調漲五．五％、四．二七％、一．七八％及一．七四％。

台南市明年公告現值平均漲一．三％，漲幅最大為東區二．七九％，跌幅最大為楠西區一．七五％。高雄市明年公告現值平均調漲僅○．六八％，是縣市合併以來最小幅度，地王仍由大遠百連續四年蟬聯，每坪約一八八萬元。