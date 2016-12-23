友台學者納瓦洛 將掌白宮貿易委員會

2016-12-23

納瓦洛籲美 提升台防衛能力

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕美國準總統川普的政府過渡團隊廿一日宣布，川普將任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設的白宮國家貿易委員會。對台灣友好的納瓦洛，今年七月曾訪台，並在《國家利益》期刊上發表「美國不可放棄台灣」一文，強調現在是美國更全面致力於台灣防衛能力現代化的時候，並點名柴電潛艦艦隊是其中重點之一。

中國抵制蔡英文 是霸凌台灣

在共和黨全國大會召開期間，納瓦洛也曾對媒體表示，蔡英文當選台灣總統後，不想做北京的傀儡，中國中斷赴台觀光客等作為是在霸凌台灣，美國支持台灣關係法和六項保證。

此外，美國的媒體和外交人士也透露，川普有意任命曾任華爾街日報駐北京記者、○五年投身海軍陸戰隊的蒲亭杰（Matt Pottinger）出任白宮國安會的亞太資深主任。蒲亭杰曾到伊拉克及阿富汗服役，擔任陸戰隊情報官時，受到川普將提名的國家安全顧問弗林賞識。

蒲亭杰 傳接亞太資深主任

納瓦洛和蒲亭杰都是華府政壇的「圈外人」，對中國有長期的了解與研究。華府觀察家認為，這顯示川普非傳統的用人風格，另一方面，川普競選期間表示要對中國採取強硬政策，應是「玩真的」。

六十七歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校經濟學教授，競選期間擔任川普的顧問。他曾痛批中國對美國的不公平貿易、匯率操縱，及透過駭客竊取美國商業機密。他著有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》，並曾在《國家利益》與《外交政策》雜誌上撰文，說明川普的外交政策理念。

川普團隊在聲明中說，川普讀過納瓦洛的著作，書中清楚描寫全球化讓美國工人承受巨大傷害，他揭示了美國中產階級一條明路；川普稱讚納瓦洛的論點條理分明且考據嚴謹。

蒲亭杰天安門採訪 曾經被捕

至於四十二歲的蒲亭杰目前是外交關係協會的成員，擔任華爾街日報駐北京記者及路透駐香港記者時，曾到中國各地旅行採訪。他曾寫道，他目睹中國從一個掙扎中的第三世界國家變成一個真正的大國，也見過便衣在天安門毆打民眾，他曾在跟消息來源交談時被中國政府錄影，也曾被逮捕並被迫把筆記沖下馬桶以免被警察拿走。