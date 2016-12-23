雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價
鳥站的不算 人能站的才算
〔記者徐義平／台北報導〕後年起，被質疑只能給鳥站、人無法站立的雨遮、屋簷等灌水「虛坪」，將全面取消登記，讓投機者無法以虛坪計入實際使用坪數、灌水炒作房價。
內政部昨部務會議通過「地籍測量實施規則」部分條文修正案。除針對僅有功能性卻無實坪用途的「屋簷」、「雨遮」將全面取消登記外，地下室連續壁登記從過去全部牆壁厚度改為牆壁中心點開始登記，這三項改革研擬緩衝期一年，後年起申請建築執照的新建案將全面適用。
取消登記 杜絕灌水炒房價
內政部地政司副司長施明賜表示，就算早自二○一一年五月「預售屋定型化契約」上路後，規定雨遮及屋簷可登記為附屬建物、但不計價；卻因規定僅適用於預售建案，造成部分投機客趁機鑽漏洞，在交屋後將已登記面積雨遮及屋簷坪數自行計價，灌入總價後出售，造成炒作現象，才會研擬全面不能登記，藉此杜絕灌水虛坪、炒作房價的惡習，也進一步與國際接軌。
施明賜舉例，未來只有可供民眾生活實質滯留使用得到的面積才能登記與計價，「只有鳥能站的地方」不能登記，也不能計價。
地下室連續壁 中心點登記
另外，地下室連續壁登記部分，過去是牆壁厚度從外緣開始登記起共有設施，改為以竣工平面圖所載面積範圍的牆壁中心點開始登記；主因是連續壁為支撐整棟大樓基礎，後續實際面積如何難以認定，加上無法提供民眾實際使用，也有灌水虛坪疑慮，此次一併納入檢討。
據透露，這只是杜絕虛坪的第一階段改革，未來可能進一步檢討陽台，甚至是連續壁改採全面不登記共有設施等方向，希望能夠杜絕虛坪灌水房價的情事。
不動產開發商聯合會秘書長于俊明認為，過去是因房地產買賣採總面積觀念，才將雨遮及屋簷混在一起，但隨著「預售屋定型化契約」上路後，已有所區隔；而內政部新措施恐造成舊屋「可登記、可計價」，二○一一年五月後的預售案成屋「可登記、不計價」，後年取得建照新案卻「不登記、不計價」，恐造成民眾認知出現混淆。
但政治大學地政系特聘教授張金鶚、台北大學不動產與城鄉環境學系教授彭建文等學者均贊成此新政策；但學者也都提醒，未來三種狀況並行在房地產市場中，民眾買屋得多費心解讀，才不會吃虧。
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