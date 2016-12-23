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《yes123求職網調查》 6成上班族想跳槽 盼薪39K

2016-12-23

〔記者黃邦平／台北報導〕新年新希望，根據《yes123求職網》最新調查，七成三上班族希望明年第一季能加薪，五成七盼找到或換到好工作；企業展望明年第一季景氣，樂觀的比率高過悲觀，且連續六季穩定拉開差距，五成二受訪企業計畫明年初會加薪，不過，六成三受訪上班族卻打定主意要換工作。

《yes123求職網》發言人楊宗斌說，若對照這次調查，明年第一季企業徵才開出的主要職缺薪資平均為三萬三○五四元，比起上一季調查增加一三六九元，不過，想跳槽的上班族平均期望值卻是三萬九八○二元，雙方還是有十七％的落差。

勞資雙方對景氣的看法仍然不同，但同樣研判朝逐漸好轉的方向；調查中，受訪企業展望明年第一季景氣，三成一樂觀、二成一悲觀，差距已拉大到將近十個百分點，高於九月調查時八個百分點，續創新高，代表企業越來越看好景氣；相形之下，上班族仍保守，悲觀的比率仍高於樂觀兩個百分點，但比起上次調查差距超過九個百分點，也顯示上班族逐漸改觀中。

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  • yes123求職網最新調查，超過6成受訪上班族明年初想換工作。（記者黃邦平攝）

    yes123求職網最新調查，超過6成受訪上班族明年初想換工作。（記者黃邦平攝）

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