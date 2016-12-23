失業率連3降 實質薪資仍倒退16年
2016-12-23
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布十一月失業率三．八七％，較十月下降○．○八個百分點，已連續三個月下降，由於節慶陸續到來帶動廠商僱用需求，預料十二月失業率可望再降。另外，一至十月名目薪資續創歷年新高，但實質薪資仍倒退十六年，薪資成長仍追不上物價上漲速度。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，一至十一月平均失業率三．九三％，較去年同期上升○．一六個百分點，主要是去年下半年起勞動市場受景氣低緩影響所致；但今年五月以來，失業率年升幅逐漸縮小，十一月更轉為年降○．○四個百分點，失業情勢漸趨穩定。
主計總處調查，十一月就業人數一一三○．七萬人，較十月增加一．六萬人；失業人數則是四十五．五萬人，減少九千人，其中初次尋職失業者減少七千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少一千人。
不過，年輕族群及高學歷者失業問題仍嚴重，以二十至二十四歲失業率十二．七三％最高，較十月下降○．一五個百分點；二十五至二十九歲失業率六．六七％，下降○．一二個百分點。若按教育程度分析，大學以上失業率四．八％最高，下降○．一一個百分點；目前大學以上程度失業者十九．三萬人，占總失業人數四成二。
另外，主計總處公布薪資統計，一至十月經常性薪資（固定月薪）三萬九一六七元，為歷年同期新高，年增一．三％；平均薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）四萬九三九二元，同樣是歷年同期新高，年增○．二六％。
不過，扣除物價漲幅後，一至十月實質經常性薪資剩下三萬七三三○元，與去年同期持平，但不如二○○○年的三萬七八四二元；實質平均薪資則是四萬七○七六元，年減一．○三％，同樣不如二○○○年的四萬七二五○元，實質薪資續倒退十六年。
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