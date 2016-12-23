成本增三億 週六郵局將減半
2016-12-23
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應勞基法修正部分內容今日就上路，中華郵政公司總經理陳憲着表示，一例一休上路後初估一年人事成本會增加二億五千萬至三億元；現在週六有營業的二百八十七處郵局，明年二月中旬起一半將不再營業。
陳憲着表示，年輕員工都很希望能夠週休二日不加班，不過，郵政是勞力密集產業，公司已與中華郵政工會協商並達成共識，不能因新法上路就讓郵政服務民眾的美意打折。
因此，目前有二百八十七處郵局週六營業半天，將依地區分布均勻性及民眾用郵量與習慣分析，至少一半會維持營業，並延長營業至下午四點，讓平常日沒時間到郵局用郵的民眾能有更充足時間趁假日到郵局。陳憲着說，週六營業的郵局一定會均勻分布，像是台北市一定兼顧北、中、南、東、西五個區域，避免讓民眾跑太遠。另外，現行夜間有營業郵局及故宮內週日營業的郵局仍會維持。
週六日不送限時信
不過，週六、週日將不再開放投遞限時郵件，一般郵件則維持平日都提供服務。陳憲着表示，如果民眾週五交寄的信件週六、週日一定要送達的話，屆時都會提醒可利用全年無休的快捷郵件服務。
上述郵局營業調整，需經董事會同意後再報交通部備查，預計明年二月中旬農曆年過完後實施，避免在年關將近最忙碌時進行調整。另外，對於全台一千三百一十二家郵局是否會因一例一休再有裁撤合併計畫，陳憲着表示暫時不會，但保證偏遠地區郵局一定不會裁撤，尤其是在全台有一百四十幾個沒有金融機構的鄉鎮。
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