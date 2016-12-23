新制提前起跑 林全︰當時沒注意到
〔記者李欣芳、陳鈺馥、廖千瑩、鄭琪芳、黃邦平／綜合報導〕勞基法部分修正條文今起分三階段上路，對於「一例一休」新制，造成運輸服務業排班的衝擊，為避免業者造成嚴重困擾，行政院決定儘速邀請運輸業與飯店服務業等相關業者溝通，另訂施行日期。至於新制提前上路，造成部分業者措手不及，閣揆林全坦言，當初法令公布時確實沒注意到，但政府會輔導業者適應。
運輸業輪班休息限11小時 政院將另訂施行日期
勞動基準法修正條文中增訂，輪班制勞工換班時至少應連續休息十一個小時，但也授權行政院自定施行日期，以換取時間解決部分行業人力等實際問題。行政院秘書長陳美伶昨在立法院答詢指出，此次修正時有考量到，需要協調的部分施行日期是另訂，像是兩班中間須休息十一個小時規定，運輸業就沒有辦法馬上實施。行政院會與業者溝通及協調完成後，再公告施行日期。
外界質疑行政部門就「一例一休」偷跑，指行政院長林全當初稱「一例一休」是明年元旦才上路，為何「一例一休」、休息日加班費加碼今天就率先實施？行政院長林全昨表示，確實在公布法令時，時間上沒有特別注意，且有些條文明訂生效時間、有些沒有，造成法令生效後，有些條文必須馬上適用；不過，畢竟這段過渡時間很短，到明年元旦時間不多，相信應該能順利度過。
公告後第三天生效 政院澄清沒偷跑
行政院發言人徐國勇表示，林全當初指「一例一休」新制明年元旦才上路，是指勞工與公務員的休假日全國一致，修勞基法配套取消勞工七天國定假日，從明年元旦實施。而立院已通過勞基法的修法，總統也已正式公告，在公告後的第三天，也就是一例一休、休息日加班費加碼等先上路，這是依據「中央法規標準法」的規定公告生效，完全依法律規定走，行政部門並沒有偷跑。
彭淮南︰工時減少 其實時薪有成長
另外，中央銀行昨召開理監事會，媒體詢問「一例一休是否影響企業投資意願」，央行總裁彭淮南表示，一例一休就是週休二日，多了十三天假，即使七天國假還回去，也多了六天；因此，大家在討論工資有沒有成長時，還要考慮工時，我們工時一直在減少，所以時薪事實上是增加的，但大家都忽略工時的問題，只看收入有沒有成長，其實時薪是在成長。
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