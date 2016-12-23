1例1休上路 國道客運下月恐漲價
2016-12-23
預計漲幅八％至四十％
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一例一休今日就要上路，不少客運業者因應可能增加的成本已早早送出票價調整方案，包含取消優惠、促銷票及原價再往上調整等方式，預計漲幅從八％至四十％不等。但即便公路總局核准，調整票價仍需提前一週公告，最快恐下月客運票價就調漲。
業者︰不漲實在吃不消
國光客運副董事長王應傑表示，勞基法修正一例一休與加班費調整後，預計年增一億五千萬元成本，不調整票價實在吃不消，而且現行國道客運票價多比公路總局核定最高票價低，目前計畫取消優惠票與促銷票，原價再往上調整十％。
首都客運總經理李建文說，已申請調整票價，將減少或取消部分優惠票，預計調整後票價會漲八％；只要核准馬上就會公告，預期明年一月票價就會調整。統聯客運也表示已送出調整方案，但尚未核准前，不會對外說明調整幅度。至於和欣客運則表示，一例一休會增加多少成本還要精算，目前還沒有調整票價的計畫。
阿羅哈客運經理阮福生表示，目前沒有票價調整計畫，駕駛本來就是週休二日，現在薪水平均下來每小時超過兩百元，相信加班費用應該增加不多，而且一例一休後民眾休假可能也增加，運量會跟著提升，進而增加收入，因此，除非到時候載客率往下降，才需要找財源來支付駕駛增加的薪資。
公路總局表示，一般公路客運原價都會依核定上限訂定，國道客運則因為競爭關係，多數業者原價離核定票價上限都還有一定距離；現在客運業者要調整票價，只要不超過核定上限，票價調整只要報給各區監理機關即可。
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