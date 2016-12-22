中國外交部︰歡迎回到一中 陸委會不滿︰走回對抗老路
2016-12-22
〔記者林良昇／綜合報導〕聖多美普林西比與我國斷交，中國外交部發言人華春瑩昨對聖國的決定表示讚賞，她說，「歡迎回到一個中國原則的正確道路上來」，聖國決定與台灣斷交，體現對一個中國原則的認同。
中國國台辦發言人安峰山表示，中國外交部已表明立場和態度，堅持一個中國原則、反對台獨立場堅定不移，也必將得到國際社會愈來愈廣泛的認同和支持。
陸委會則發表聲明對中國表達強烈不滿與遺憾。陸委會指控，是中共用金錢「誘迫」聖國，操作一中原則，讓兩岸走回對抗、對立的老路，呼籲中國大陸認清兩岸事實，嚴肅面對其片面作為之可能後果。
中國外交部昨舉行記者會，華春瑩在回答聖國與台灣斷交提問時表示，中國一貫強調一中原則，是中國與世界上所有國家發展關係的前提和政治基礎，不會為了誰專門凸顯一中原則，但只要有國家在一中政策上發生動搖或改變，雙方關係一定會受嚴重損害，「這是不可以越的紅線」。
對於中國是否與聖國建交？華春瑩未正面答覆，僅表示，中國願在和平共處五項原則和一中原則基礎上和各國發展友好合作關係。至於是否承諾提供金援？華則向發問的記者說：「你很有想像力」，仍未正面回答。
中國國際關係學者、美國哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲昨受訪時稱，聖國與台灣斷交只是個開始，並點名梵蒂岡和巴拿馬隨時可能和中國建交，但中國仍會對台灣留寬鬆空間保留溝通管道。
孫哲說，台灣最應該擔心雪崩式斷交，但北京仍想盡力維護兩岸得之不易的局面，聖國是對台灣發出的輕微警告。
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