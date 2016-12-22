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要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交

2016-12-22

我撤大使館 停止雙邊合作

〔記者曾韋禎、呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕民進黨政府上台後，中國對台外交持續施壓，位於西非邦交國聖多美普林西比，昨日凌晨突宣布與台灣斷交，雖尚未與中國建交，但公開承認一中原則。政府前晚深夜得知消息後緊急因應，外交部長李大維昨並召開記者會表示，基於國家尊嚴，我方自即日起終止與聖國的外交關係，除撤離大使館、技術人員外，也停止一切雙邊合作計畫。

對於聖國宣布與台灣斷交後，中國外交部表達讚賞，並說「歡迎回到一個中國原則的正確道路上來」。總統府昨除對聖國終止與我國關係表達遺憾，也批評中國大陸政府趁勢操作「一中原則」，破壞兩岸穩定，對於兩岸長遠發展毫無助益。

聖國提巨額金援 遊走兩岸

李大維譴責聖國為財政黑洞鋌而走險、遊走於兩岸之間，還提出鉅額的金援數字，台灣的踏實外交不做金錢遊戲，只能說這筆金額對於十五萬人的國家來說，確是「天文數字」。外交部並證實，聖國提出的金額高達二．一億美元。

台灣與聖多美普林西比結束外交關係後，台灣的邦交國數字也降至廿一個。

面對中國加大力道挖我邦交牆角，蔡英文總統也在民進黨中常會呼籲說，此時更是國內必須不分朝野黨派、團結一致對外的重要時刻。外部的挑戰越強，國內的合作更要緊密，朝野政黨在很多議題上，有分歧也有競爭，但現在是一致對外，守護國家利益的時候。

蔡英文強調，她下個月就要代表國家出訪，她特別邀請朝野立委共同隨團出訪，「壓力越大，越需要團結，越需要走出去」。

對於台聖斷交，李大維昨在外交部召開臨時記者會，他感嘆，我國自一九九七年五月與聖國建立邦交以來，積極協助他們發展建設，包括公衛、醫療、農業、基礎建設、能源、教育等領域；特別是抗瘧疾防治計畫，成功將瘧疾發生率從二○○三年的五十％降至二○一五年的一．○一％。然而，因聖國的財務缺口過大，我國無法滿足其需求，聖國遂罔顧兩國近廿年邦誼，試圖遊走兩岸，待價而沽。

聖國兩年前就想與北京建交

李大維透露，聖國自二○一四年開始，就曾企圖與北京建交，台灣的壓力一直都存在。他曾於九月初擔任特使，參加聖國總統就職大典，並與聖國高層交換過意見；在本月上旬，我駐聖大使何建功也與聖國總理會面，對方同意下個年度的細部計畫；他隨於月中簽了同意書，十九日還與何建功討論兩國的外交前景。

李大維表示，他是在接近前日午夜時得知此斷交訊息，立即報告蔡總統，國安首長也在昨早七時開會；總統下月會照常出訪，不受影響。

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  • 聖多美普林西比大開口要求巨額金援，我政府拒絕金錢外交，中國趁勢操作「一中原則」，聖國昨日凌晨突然宣布與台灣斷交，我方也宣布自即日起終止與聖國的外交關係。圖為台北使館特區降下聖多美普林西比國旗後空下來的旗桿。（中央社）

    聖多美普林西比大開口要求巨額金援，我政府拒絕金錢外交，中國趁勢操作「一中原則」，聖國昨日凌晨突然宣布與台灣斷交，我方也宣布自即日起終止與聖國的外交關係。圖為台北使館特區降下聖多美普林西比國旗後空下來的旗桿。（中央社）

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標題：要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交


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