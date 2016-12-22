聖多美總統子女、大使夫人 均在台就讀
2016-12-22
〔記者蕭玗欣、林曉雲、吳柏緯／台北報導〕聖多美普林西比宣布與我國斷交，教育部昨天表示，聖多美普林西比這學年度共有六十八名學生在我國讀書，分別在台師大、淡江、銘傳、台科大、輔仁等校，其中卅一人拿「台灣獎學金」，包括每個月新台幣三萬元的生活費，兩國斷交後，將停發台灣獎學金，但聖國學生仍可依個人意願、改採自費完成學業。
我停發31聖國學生獎學金
決定斷交的聖國總統卡瓦留的兒女，目前分別在政大及陽明大學就讀，聖國駐台大使的夫人則在銘傳大學進修。
中研院則表示，聖多美普林西比總統之子李被德（Roberto Paulo Leite Carvalho）在政大與中研院合辦之TIGP學程就讀資訊博士班，就讀兩年，共領了八十一萬六千元獎學金。不過，由於博士班成績不如預期，已於今年八月辦理休學，中研院因而已暫停支付獎學金。外交部之前曾表示，李被德也是台灣女婿。
總統之子是台灣女婿
陽明大學也證實，聖國總統女兒目前正就讀碩士班，但不願回答系所名稱。
銘傳國際學院院長劉國偉表示，銘傳有兩名聖國學生分別就讀國際企業與貿易學位學程和國際事務與外交學位學程，皆是拿外交部獎學金，其中一名是聖國駐台大使夫人。
對於聖多美普林西比與台灣斷交，許多聖國學生表示失望和難過。台灣科技大學電機系一年級學生RAUL表示，得知消息非常驚訝，沒想到會變成這樣。他說，台灣是個科技發展快速的國家，有很棒的就學環境，老師也給他很多資源和幫助，希望能順利拿到其他獎學金，在台灣完成學業。
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