中國點燃外交戰 蔡政府準備好了嗎

2016-12-22

記者鍾麗華／特稿

在「川蔡通話」與川普對美國「一中政策」提出質疑後，各界即預言，中國將挖走我邦交國，對台灣進行報復行為；果不其然，中國在蔡英文總統出訪行程公布後，旋即出手示警。中國已點燃兩岸外交戰火，但是，蔡政府做好準備了嗎？

外交高層前不久才分析，有三個邦交國有危險，但他也認為，中國不會對人口少的小國下手，因為沒有實質效益。沒想到，倒下的第一張骨牌，正是位於西非幾內亞灣的小國，人口僅十多萬餘人，實在令人擔心，國安外交團隊預判與情蒐是否嚴重失準？

外交部三月在立院答詢時，把我與聖國關係列為「黃燈」，後來宣稱七月選出的新總統曾四度訪台，與台灣關係良好，警報解除。而聖國本月初還和我續談第六階段雙邊合作計畫、上週送來新大使同意書，外交部昨痛批聖國是「蓄意欺騙」，但若外交人員那麼容易就被「假動作」欺瞞，國人不得不捏把冷汗。

更離譜的是，在聖國宣布斷交之際，駐聖國大使何建功人竟然在國內，何建功原打算搭機返回聖國，立委批評是「唾面自乾」，話題延燒一整天後，直到傍晚，外交部為維護我國尊嚴，同時向聖國抗議，才訓令何建功不需返回聖國，顯示外交部危機處理大有問題。

蔡總統下月就要出訪中美洲四友邦並過境美國，相信中國對台灣的圍堵不會鬆手，是否會出現最壞的狀況，重演二○○六年當時行政院長蘇貞昌在出訪前一刻，因邦交生變行程喊卡的情況，國安外交團隊是否已沙盤推演、做好萬全準備？

尤其此行主要是參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉的就職典禮，尼國數度被點名有斷交危機。不僅奧蒂嘉八○年代首次當選尼國總統時，曾訪問北京並和台灣斷交；前總統馬英九二○○九年出訪尼國時，也被奧蒂嘉「放五次鴿子」，去年七月再訪尼國時，直接當著馬英九的面獅子大開口，要我出錢協助興建灌溉系統及新港口等，讓國內隨行媒體傻眼。

中國挑起這一波的外交戰火，破壞了兩岸穩定，也挑戰蔡總統所謂的「維持現狀」。新政府該拿出積極的外交戰略，但相信絕對不會是屈服於「一中框架」之下，而是讓台灣有尊嚴地參與國際。