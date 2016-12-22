我助根除瘧疾 聖國竟怨：拿不到世衛補助

2016-12-22

〔記者吳亮儀、呂伊萱／台北報導〕台灣對於聖多美普林西比的醫療及防疫貢獻甚多，但聖國為爭取金援卻與我國斷交，我駐聖國醫療團也將撤離。黨政高層昨天指出，台灣駐聖瘧疾防治顧問團成功幫助其根除瘧疾，但九月外交部長李大維出訪時，聖國官員竟當面向我方表示，台灣做得太好，這樣他們以後就拿不到世界衛生組織的補助了，令我方官員傻眼，顯見其財政困難情形之嚴重。

北醫大醫療團也將撤離

北醫大自二○一○年承接醫療團業務，目前在當地有三名醫師、兩名護理師及兩名醫療替代役，負責當地醫療衛生服務；北醫校方昨天得知斷交消息後，便和醫療團聯繫，將配合大使館一同撤離。

我國多年前起協助聖多美普林西比的醫療和公共衛生，有「蚊子博士」稱號的前台大公衛學院兼任教授連日清曾到聖國十幾次，協助做病媒蚊防治和噴藥，成功將瘧疾盛行率從五十％降到一％。

連日清昨受訪時說，二○○二年陳水扁總統訪問聖國後，應聖國要求，隔年他就應邀去做瘧疾防治，他到當地研究環境後，幾個月就有極大成效，醫院裡本來滿滿的病患，後來幾乎都沒了。

當時很多聖國幼兒五歲以上才有名字，因為很難活到那時候，他帶著台灣團隊做好防蚊工作，讓很多小孩因此有了名字。

對於聖多美普林西比和我國斷交，連日清感嘆說，台灣的防疫輔導做得很好，若沒持續下去，很擔心兩、三年後瘧疾盛行率又飆高，之前的辛苦就白費了。