聖國假動作 我遭到「蓄意欺騙」
2016-12-22
月初還談合作計畫 上週送新大使同意書…
〔記者呂伊萱／台北報導〕聖多美普林西比共和國昨凌晨宣布與我斷交，並承認一中原則，我外交部對聖國的決定表示遺憾，基於維護國家尊嚴，也決定即日起中止雙方合作。外交部次長侯清山昨在立院答詢時說，聖國這個月初還對我方表示會續談合作計畫，上週還派送新大使同意書，我方遭到「蓄意欺騙」。
民進黨立委羅致政與國民黨立委江啟臣昨詢問外交部，究竟有無掌握斷交警訊、中國是否第一時間發布新聞稿？侯清山澄清說，聖國是在國務會議研議斷交事宜，我方約在台北時間前晚十一時許（聖多美時間下午三時許）接獲外館回報訊息，隨即向聖國爭取斡旋，國內也因應召開緊急會議，然而聖國仍在昨凌晨四時宣布斷交。中國外交部則是昨晨七時左右回覆媒體詢問時表達意見，我方絕沒有比中國還晚知道訊息。
侯清山並說，本月五日，我駐聖多美大使何建功還與聖國總理會面，對方表明與我續談未來合作計畫；上週聖國還派送新大使同意書給我國，爭取我政府同意派任。羅致政說：「現在看起來都是假動作？」侯清山回應：「看起來是啊！」
侯清山坦言，聖國自三月起即持續向我提出二．一億美元的預算缺口，我方即知有警訊，但我方以緩兵之計回應，無正面拒絕或答應。
另據了解，聖國雖表明續談合作意向，但遲未簽署計畫，外交部前幾日因此召回何建功以沙盤推演。侯清山昨在立院亦證實，聖多美宣布與我斷交之際，大使何建功人在台北。何建功原預定昨晚趕回聖多美，侯清山提及何昨晚將返聖時，羅致政表達不滿，強調「不應該唾面自乾」，要求外交部應該由駐地公使處理後續，而非大使出面，以維護國家尊嚴。外交部稍後則訓令何建功不需返聖，撤館事宜將由我駐聖國代辦張崇哲處理。
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