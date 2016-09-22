中壢警察涉擄妓勒贖 1收押2交保

2016-09-22

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市中壢警分局普仁派出所三名警員涉「擄妓勒贖」，資深警員李國漢透過房仲王杰仁，獲悉林姓色情業者租套房招攬嫖客，李員涉嫌取締唐姓中國應召女，暗示業者要「懂規矩」，但業者「毫無表示」，李員十九日率年輕警員洪哲文、林郁鈞取締何姓中國應召女，拍她裸照並查扣證件，未將她帶回派出所，反而透過王杰仁，向業者要求六萬元贖回證件，王男前晚取款被檢調活逮。

取締色情 要業者「懂規矩」

檢察官漏夜搜索普仁派出所，並拘提警員李國漢（四十三歲），警員洪哲文（廿一歲）、林郁鈞（廿二歲）也被帶回訊問，桃園地院昨晚召開羈押庭，認為李國漢與房仲王杰仁涉案情節重大裁准羈押，洪哲文、林郁鈞罪證不足，但人犯查獲後未依法送辦，是否縱放人犯待釐清，裁定各一萬元交保。

桃園市警局表示，李國漢因貪污罪被羈押禁見，即日停職；警方說，並無員警犯罪具體事證，是否因強力取締色情業而遭誣陷，仍待釐清。

檢調指出，應召站林姓業者透過王杰仁（廿七歲），在中壢中原商圈承租約十間套房，供自由行來台的中國女，以「一樓一鳳」賣淫，王杰仁熟識警員李國漢，私下提供訊息給李員取締色情，李國漢八日到振興街的套房，逮捕唐姓中國應召女，透過王杰仁找林姓業者，林請詹姓友人到派出所關心，李國漢對詹男「明示」說：「你們生意做這麼大，也不懂得做人，以後找我處理就可以了，自己看著辦！」

業者沒動作 裝嫖客逮人

林姓業者出面後，李國漢將業者及唐姓應召女帶到派出所旁超商，教導偵訊時如何避重就輕，並草草訊問移送。

檢調查出，因林姓業者仍「不上道」，李國漢十九日又取締，由年輕警員洪哲文喬裝嫖客，在振興街同幢樓的套房，佯裝與何女性交易，趁何女洗澡時，洪員開門讓李國漢、林郁鈞進入，林拍攝何女的裸照後離去，李、洪查扣何女證件，未將她帶回派出所，再透過王杰仁向業者要求六萬元贖回證件。

林姓業者憤而舉發，檢調前晚逮捕取款並歸還證件的王杰仁，拘提李國漢、搜索普仁派出所，並約談洪、林二警。

業者舉發 3警否認索賄

三警承認登門取締，但否認透過王杰仁向業者索賄；檢察官複訊時，房仲王杰仁與林姓業者指證歷歷，且員警查扣的證件，確實在王杰仁手中；此外，三警喬裝取締應召女，僅扣下證件未帶回偵辦，認定三警共謀取贖。