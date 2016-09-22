創黨30年 蔡英文：證明民進黨可信賴

2016-09-22

民進黨三十年黨慶系列活動即將登場，兼任民進黨主席的蔡英文總統昨天說，「我們用三十年的時間，證明了民進黨是一個可以值得信賴的政黨。現在三十歲的民進黨重返執政，更要用穩健的步伐，和台灣人一起推動國家的發展。」

蔡英文（中）並與多位中常委介紹「創黨30、挑戰30」系列活動影像展，同時高呼口號，為黨慶系列活動造勢。

（圖：記者劉信德，文：記者蘇芳禾）