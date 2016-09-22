若認定為附隨組織 顧立雄：中投股權移轉國有

2016-09-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕中央投資公司、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織？行政院不當黨產處理委員會將於十月七日召開聽證會進行認定。黨產會主委顧立雄昨天表示，若結果認定中投與欣裕台為國民黨附隨組織，就會要求中投和欣裕台董監事受國民黨信託擁有的所有公司股權，移轉國有。

下月7日聽證會 開放30人旁聽

顧立雄表示，國民黨身為當事人，黨產會已通知出席，屆時會不會到場不清楚，但就算國民黨不出席，聽證會還是會照常舉行，不會因為國民黨缺席而無法進行聽證程序。

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會盼透過釐清三項爭點，揭露黨產神秘面紗。包括中投、欣裕台是否為國民黨附隨組織；中投、欣裕台董事及監察人陳樹等五人所持有中投及欣裕台股權，是否受國民黨之信託所持有；中投及欣裕台之股權是否屬國民黨不當黨產取得財產，是否應命移轉國有、地方自治團體或原所有權人所有。

施錦芳表示，黨產會已向相關出席人員寄發通知書，當事人為中投、欣裕台、國民黨，利害關係人為中投董監事、欣裕台董監事，證人為國民黨行管會主委邱大展、國民黨簽證會計師、中投公司簽證會計師、欣裕台公司簽證會計師。

聽證會也邀請學者專家，包括前財政部次長李瑞倉、台大經濟系教授張清溪、媒體工作者楊士仁、北大財政系教授黃世鑫；政府機關代表為內政部民政司、經濟部商業司、財政部出席聽證會。

聽證會定於十月七日上午九點舉行，屆時將開放三十名民眾旁聽，報名事宜以本週五下午四點行政院電子公報公告為準，聽證會將全程網路直播。

此外，黨產會也決議重啟行政院二○○二至二○○七年架設的「清查不當黨產、向全民交代」網站，未來黨產會的清查資料也將會在該網站公開。