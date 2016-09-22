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國民黨票券 黨產會：得以現行額度展期

2016-09-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」公布實施後，傳出國民黨恐面臨票券到期不續約、銀行抽銀根慘況，行政院不當黨產會發言人施錦芳昨表示，經委員會決議，票券金融公司得以現行額度、不增加流通餘額範圍內，繼續展期，避免影響金融市場安定秩序，也可保存可能被認定為附隨組織之資產價值。

日前傳出金融機構已全面清查黨營事業的保證、授信狀況，票券公會還行文黨產會，詢問「最高限額擔保品物權」是否也受黨產條例第七條對善意第三人之保障，以及其擔保範圍是否及於黨產條例施行後，政黨、附隨組織新發行之商業本票等。

施錦芳表示，經委員會決議，票券金融公司於黨產條例公布前，經正常授信程序而與附隨組織簽訂約定書，委由票券金融公司保證發行商業本票，並有提供擔保品者，票券金融公司得以現行額度之範圍內繼續展期，以保障原為善意第三人的票券金融公司先前已善意取得之權利，也避免因原有的商業本票無法順利換發，而影響金融市場安定秩序及一般投資大眾權益。

施錦芳指出，為確認原約定是否經正常授信程序及其繼續展期有無增加流通餘額，黨產會建議票券金融公司提供相關約定書、擔保品明細等書面資料予黨產會備查，以避免將來出現認定的爭議。

黨產會也決議，票券金融公司為維持正常授信關係，所進行繳息、還款等行為時，或因前揭附隨組織違約，而需要處分或拍賣其擔保品時，等同於對被推定為不當取得之財產進行相關處分，因此需向黨產會申請許可。

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  • 不當黨產處理委員會主委顧立雄（右）、發言人施錦芳（左）21日召開記者會，針對國民黨涉及違反「禁止處分」規定等提出說明。（記者簡榮豐攝）

    不當黨產處理委員會主委顧立雄（右）、發言人施錦芳（左）21日召開記者會，針對國民黨涉及違反「禁止處分」規定等提出說明。（記者簡榮豐攝）

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