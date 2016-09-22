黨產會決議 國民黨永豐帳戶只准存、不准領

2016-09-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨於「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」公布隔日，開立十張總計金額五．二億元支票。行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄昨表示，此舉已違反條例中「禁止處分」之規定，黨產會已發函通知永豐銀行配合辦理，國民黨帳戶內款項「只准存入、不准提領或匯出」。至於尚未兌領的九張台銀支票，非經黨產會同意不得領取，等於四．六八億元全遭凍結。

要求國民黨說明資金流向

黨產會召開記者會證實，國民黨八月十一日於永豐銀行提領新台幣五．二億元，並換開面額均為新台幣五千二百萬元之台灣銀行支票十張；其中一張已於八月三十日提示兌領，九月一日分別匯出至他人近兩百個帳戶；發票人為永豐銀行，付款人為台灣銀行，十張支票均未載明受款人，無禁止背書轉讓且取消畫線。

顧立雄表示，經委員會議討論，認為國民黨此舉顯已涉及違反條例中「禁止處分」之規定，委員會也已發函國民黨，要求說明資金流向。

顧立雄表示，黨產會依據條例，推定永豐帳戶內剩餘款項為不當取得之財產。黨產會昨已通知永豐銀行依條例規定，配合辦理禁止處分，該帳戶內款項「只准存入、不准提領或匯出」。

針對還未兌領的九張支票，顧立雄表示，黨產會已通知台灣銀行辦理清查提存，清查提存物的受領存人，非經黨產會同意不得領取，高達四億六八○○萬元全遭凍結。

至於已兌領的一張支票，顧立雄說，由於金額已經存入可以被認定是善意第三人手中，必須透過合法聽證程序，進行認定後再轉移，未來仍可能向國民黨追繳。