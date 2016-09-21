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「不當財產 禁止處分」條例公布後隔日// 國民黨開出10張支票 共5.2億

2016-09-21

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」八月十日公布，黨產會決議不當財產不得支付黨工薪水。但據了解，國民黨竟於條例公布後的八月十一日，開立十張、每張面額新台幣五千兩百萬元，總共五億兩千萬元的支票，準備應付未來十個月的黨工薪水。由於這已涉及條例「禁止處分」規定，黨產會可能將對此採取相應行動。

國民黨昨未否認此事，坦言確實有做些「措施」。黨產會發言人施錦芳昨則表示，針對此事，黨產會將於今天上午記者會完整說明。

黨產會9/5決議：

不當財產 禁付黨工薪水

黨產會已於本月五日決議「不當財產不得支付黨工薪水」。黨產會主委顧立雄曾指出，從國民黨每年申報的財務報表，可看出其黨費、政治獻金、競選費用補助金等正當財產來源，明顯不足以應付每年十四億元的人事開銷，合理推定許多開銷是以不當黨產支應。

施錦芳也說，政黨的僱員薪資及受託管理人的報酬等，雖為政黨運作的必要支出，但是政黨本來就應該在正當取得財產的範圍內，去衡量自己所必須花費的支出額度，這部份花費不可以動用被推定為不當取得的財產。

依條例規定，國民黨被推定為不當取得的財產，應於條例公布的八月十日起禁止處分。據悉，國民黨竟於條例公布日隔日，開立十張、每張面額新台幣五千兩百萬元，總共五億兩千萬元的支票，準備用以支付未來十個月的黨工薪資；支票日期為一○五年八月十一日，支票發票人為永豐銀行，付款人為台灣銀行。

每張5200萬 將付薪水？

國民黨：確實做些措施

據悉，其中一張支票已於九月一日兌領，據查可能是用來付黨工薪資與勞健保，此舉恐怕已違反條例中「禁止處分」的規定。

對於開立十張支票，國民黨行管會副主委李福軒受訪表示，這件事「他不能證實也不能否認」，但確實有做些「措施」，保全所有黨工、退休黨工的權益和黨務支出，也避免讓黨產會達成獨裁目的，並強調該「措施」並非商業上所定義中的「處分」，所有黨產總額都沒有變化。

民進黨立委蘇巧慧則痛批，如果這件事情屬實，可見國民黨確實想要加速處置不當黨產，這嚴重背離社會大眾的期待，與台灣社會脫節太遠，呼籲國民黨自制才有再起之日，也期待黨產會加快清查腳步。

根據不當黨產條例第九條規定，推定為不當取得的財產於條例公布日起禁止處分，如是寄託或保管於金融機構之存款或有價證券，黨產會得通知金融機構凍結其帳戶，政黨、附隨組織或其受託管理人違反禁止處分的行為也不生效力，然而符合「履行法定義務或其他正當理由」則不在此限；此外，若「履行法定義務或其他正當理由」之認定範圍有爭議時，利害關係人可向黨產會申請復查，對復查不服者，也可提起行政訴訟。

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  • 國民黨在不當黨產條例公布的次日，開立十張、共五億兩千萬元的支票，並在九月一日兌領一張，涉及違反該條例「禁止處分」的規定。不當黨產處理委員會表示，今天將就此事做完整說明。圖為黨產會八月卅一日掛牌運作前，工作人員進行相關佈置工作。（資料照，記者劉信德攝）

    國民黨在不當黨產條例公布的次日，開立十張、共五億兩千萬元的支票，並在九月一日兌領一張，涉及違反該條例「禁止處分」的規定。不當黨產處理委員會表示，今天將就此事做完整說明。圖為黨產會八月卅一日掛牌運作前，工作人員進行相關佈置工作。（資料照，記者劉信德攝）

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