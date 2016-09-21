擋政黨法 藍又爭主審權

2016-09-21

〔記者蕭婷方、彭琬馨／台北報導〕立法院內政委員會民進黨召委趙天麟排定今審查政黨法草案，盼落實政黨財產與規範制度，此舉引發國民黨團不滿，昨反悔要爭取政黨法主審權，並發出甲動杯葛法案審查。趙天麟表示，國民黨已主審不當黨產處理委員會預算，現在政黨法草案也不願放手，根本站在反改革立場。

綠大罵「反改革」

民進黨在上會期力推不當黨產處理條例三讀通過後，本會期再接再厲，今內政委員會第一次開會就排審涉及政黨財政監督機制、政黨投資事業等內容的政黨法草案，盼完備相關改革。

不過，國民黨團昨主張，政黨法上會期由國民黨主審，這會期也應由國民黨主審。民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召廖國棟昨因此進行協調，但未獲共識，今日中午將二度協調；但國民黨團昨已發出甲級動員，並交代各委員辦公室準備程序發言杯葛法案審查。

趙天麟表示，先前明明已達共識，現國民黨見民進黨排審政黨法草案才又有意見；且上會期國民黨雖主審政黨法，但進行答詢後，即「冷凍」草案，擺明不想處理。內政委員會國民黨召委陳超明說，盼以溝通取代衝突，不要會期一開始就引發爭議。

另外，立院司法及法制委員會今排定審查廢除特偵組的「法院組織法刪除第六十三條之一條文草案」，根據司法院昨送至立法院的書面報告，司法院表示，特偵組設立之必要與否，「並不影響各級法院審判權行使」，尊重立法院決議。

提案委員之一、民進黨立委李俊俋認為，特偵組從民國九十六年設立以來，屢遭外界質疑選擇性辦案、濫用裁量權，加深社會對司法體系不信賴感；另一提案立委蔡易餘說，設立在法務部轄下最高檢察署的特偵組，辦理多次案件引起爭議，卻因無監督機制，致使掌權過大，應予廢除。