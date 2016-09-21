中投、欣裕台認定聽證會 黨產會向國民黨發通知

2016-09-21

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會將於十月七日召開首場聽證會，針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織進行認定。據悉，黨產會昨天已向當事人與利害關係人發出聽證會通知，請相關代表當天到場陳述意見，黨產會也邀請學者、專家出席。黨產會擬於今天說明聽證會事宜。

據悉，黨產會昨已發出聽證會通知。當事人包括中投、欣裕台；利害關係人為國民黨、中投董監事、欣裕台董監事；證人為國民黨簽證會計師、中投、欣裕台簽證會計師、國民黨行管會主委邱大展。受邀學者專家則是台大經濟系教授張清溪、《黨產追緝令》一書作者楊士仁等。

國民黨行管會副主委李福軒昨受訪表示，尚未收到黨產會通知，目前出席者內部還在討論，尚未定案，但一定會出席聽證會，不會缺席。

根據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，政黨、附隨組織自民國三十四年八月十五日起取得，或交付、移轉或登記於受託管理人，除黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息外，都推定為不當取得之財產；經黨產會認定不當之財產，應移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有。

條例也規定，對附隨組織之處分，應經公開聽證程序來認定，也就是說，一旦聽證程序認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，其財產將被推定為不當取得之財產，自該條例公布之日（二○一六年八月十日）起禁止處分。