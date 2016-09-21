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北中南東 11月年金改革座談

2016-09-21

〔記者李欣芳／台北報導〕新政府推動年金改革，國家年金改革委員會規劃在北中南東舉行四場分區座談會，擴大諮詢基層意見的具體時間已經敲定，十一月中旬起，將在九天之內密集舉辦四場，分別為十一月十二日在北區、十一月十三日在東區、十一月十九日在中區、十一月二十日在南區。

邀九類代表暢所欲言

國家年金改革委員會副召集人、行政院政務委員林萬億表示，上述四場的場地，由於涉及須尋覓較大適合開會地點，目前正請各地方政府幫忙尋找座談會的開會場所。

根據規劃，這四場分區座談會，將邀請至少九類各界代表，包括軍、公、教、勞、農、婦女、青年團體及關心年金改革的國人、民意代表等，共同參與提出建言，計劃明年一月份進一步召開年金改革國是會議，盼儘速將年金改革修法版本函請立法院審議。

林萬億表示，根據開會的時程推估，到十月中旬，年金改革委員會將舉辦近廿場會議，因此，原本規劃十月底到十一月底這段期間召開的四場分區座談會，目前則決定於十一月中旬密集舉辦四場。

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