鎖定18％、黨職併公職 時力提修法

2016-09-21

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院時代力量黨團昨公布黨團版「公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案」及「政務人員退職撫卹條例第十三條條文修正草案」兩項修法，鎖定十八％優存、年資計算黨職併公職兩大年金改革議題，盼能把改革向前推一把。

黨職併公職是國民黨於民國七十年以一紙文書，片面要求考試院通過「黨職併公職年資互相採計要點」，將黨職年資計算在公職退休年資內。

該要點雖於七十六年十二月三日廢止，但廢止前的年資，考試院依信賴保護原則，仍得採計。受益於這項規定者，包括前副總統、國民黨前主席連戰等藍營政治人物。

立法院時力黨團總召徐永明指出，根據銓敘部今年三月的統計資料，黨職併公職者共有二四三人，其中公務人員二三三人、政務人員十人，但並未計算教育人員、軍職人員是否存在黨職併公職情形。

他表示，時力提出的修法，也針對公教人員於辦理退職、退休時，曾併計黨務年資者，原核發機關應扣除其黨務年資後，依原核發退職、退休法令所定給與標準及支領方式，重行核計退職、退休給與；盼以修法處理黨國不分的弊病，「相信九月三日上街頭的朋友們也會支持。」

併計黨職年資 必須扣除

針對十八％優存，時力盼以適度刪減存款額度與適用利率、劃定月退職金所得替代率上限等方式，來減少國庫補貼優存利息的支出。

根據銓敘部日前於年金改革委員會提供的資料，目前領取退職酬勞金（含月退及十八％優存）的政務人員，共有二百三十五人，部長級以上人員共一百七十九人，平均月領十二萬九九四三元。

時力立委黃國昌表示，原條文第十三條讓退休高官繼續領取高額退職酬勞金，因此時力針對「領取月退職金者」，將「可領取月退所得替代率上限」訂為五十％到五十五％，年資在廿五年以下者為五十％，廿五年後逐年增高，以五十五％為限；對「領取一次退職金者」，因為其還享有十八％優存利率，時力改革方案則採取兩個限制，存取金額以一百萬元為上限，利率則以現行銀行利率加八％為上限，每個月最高可領利息八千多元。至於「月領、一次領各半者」，則規劃辦理優惠存款之金額最高不得超過兩百萬元，其餘規定則同於前兩類。

黃國昌指出，透過此次改革利率跟存款額度的限制，每年可幫國庫至少省下一億三千萬到一億四千萬；時力願意尊重年金改革委員會針對仍在職的軍公教提出更完整的方案，但不能做為現在不能改革的藉口。