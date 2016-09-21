殘障體總：會徽2004年就申請通過

2016-09-21

〔記者林岳甫／台北報導〕里約帕運台灣好手贏得一銀、一銅成績，雖不如上屆倫敦的一銀、二銅優異，但十三位國手在場上的奮戰精神仍令人尊敬。昨卻傳出帕運代表團受中國刁難，出發前夕先質疑我國會旗有問題，但事實證明根本是烏龍一場。

中國於八月十五日向ＩＰＣ（國際帕拉林匹克委員會）抗議我國會旗上的「青天白日徽」有問題，ＩＰＣ則是在十九日向我方告知此問題，但殘障體育運動總會認為，那個會徽早在二○○四年就申請通過，原本就與我國在國際奧會的會徽不同，二十二日便決定不換旗子。

殘障體總會長賴復寰表示，會旗是在二○○四年雅典帕運向ＩＰＣ註冊通過，在二○○八年、二○一○年由中國主辦的北京帕運與廣州亞帕運都無爭議，甚至是上屆倫敦帕運都沒有問題。

賴指出，中國此舉令人百思不得其解，因為他們以一九八一年ＩＯＣ（國際奧林匹克委員會）與我國奧會所簽訂的「洛桑協議」提出會旗的質疑，但ＩＰＣ是在一九八九年正式成立，ＩＰＣ以當時並未參與協議為由，將中國的質疑打了回票。

至於里約帕運代表團團長陳李綢昨在蔡英文總統接見時表示，選手的徽章遭拔一事，賴復寰則坦言，這屬殘總疏忽，畢竟總會員工僅六人，國手們的制服、外套都是最後一刻才趕工出來，導致國徽變成國民黨黨徽，加上ＩＰＣ對選手身上的徽章進行高標準檢驗，共有多達十幾個國家不合格。

他強調，陳李綢會選擇把「拔徽」事件說出來，單純是希望未來各個單項協會若出征國際賽，得注意相關問題。

關於台灣的奧運旗幟，中華奧會強調皆依照一九八一年洛桑協議製作，圖案並非「國徽」或「黨徽」而是「會徽」，當初創造也並非依據黨徽或國徽去設計，因此爭議此事沒有意義。