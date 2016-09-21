中國打壓 我帕運國徽被迫改黨徽
選手制服會徽 出賽前臨時更動
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨接見「二○一六年里約帕拉林匹克運動會」代表團，團長陳李綢當著蔡總統的面陳情表示，此次參賽前受中國打壓，中國認為我國選手制服上的會徽是國徽，帕運代表團被迫把制服上國徽撕掉，改成國民黨的黨徽，才順利出賽，「從這件事情，可以感受我們的國際地位險峻、國家的地位受到壓制。」
團長陳李綢：國徽、黨徽差在哪
我國此次參加帕運代表團共有十三名選手，拿下一銀一銅。陳李綢發言時透露，在出賽前兩週，收到「國際帕拉林匹克委員會（ＩＰＣ）」信函指稱，中國向帕委會抗議我代表團的旗子有問題，要求會徽要符合要求。
陳李綢表示，她那時才知道，「原來國徽跟（國民黨）黨徽不一樣，黨徽是白色的光芒要靠到外面，中國要求我們把國徽改成黨徽。」其實帕委會也搞不清楚國徽與黨徽的差別，當然不知道中國為何有此要求。
陳李綢說，代表團回信帕委會，表示來不及改掉制服上及所有的會徽，也說明會徽是帕委會在雅典帕運時就已同意的，沒有理由改掉。帕委會也表示了解，沒有答應中國要求，但希望台灣儘量依照國際奧會的規定。
陳李綢指出，出賽前一天，帕委會又再度致函代表團說，會徽不合規定，要求做一些更正。為順利出賽，他們當時只好把會徽中的國徽全都撕掉，改成黨徽。她昨天也特別解釋，「現在是重新帶著會徽出來，制服才會貼會徽的貼紙」。
陳李綢強調，她不知道中華奧會之前有沒有遇到這問題，她不希望這些變成政治化的課題，但中國有意無意的打壓令她擔憂，她也建議，奧會模式要做些釐清，「到底國徽與黨徽的差異在哪裡？」
對此，總統府發言人黃重諺表示，蔡總統已請府方向行政院了解實際狀況，如果確有這樣的情形，政府會向主辦單位與中國提出抗議。
林昶佐：黨國不分產物 都應改變
民進黨立委王定宇說，無論是奧會、帕會旗幟，對台灣來說都是屈辱，是台灣在參加國際社會時，中國給台灣穿的「小鞋」，他希望政府能把旗子與「中華台北」的名稱改掉；而中國無所不用其極，就是要把台灣「去國家化」，如果還有人去應和中國的「九二共識」，等於是幫中國消滅台灣的國格。
時代力量立委林昶佐強調，黨徽通國徽，是黨國不分之下的產物，應該要改變，中國用這麼多小手段來對付在世界上打拚的台灣人民，只會把台灣人推得越來越遠。
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