兆豐案搞成「兩顆子彈」？

2016-09-20

記者高嘉和／特稿

金管會先前痛批蔡友才是在兆豐搞帝制，那紐約分行報送ＮＹＤＦＳ竟將關鍵數字多打一個「四」，金額膨脹新台幣一千多億元，難道是「天高皇帝遠」嗎？如此重要數字，竟沒經過層層把關，就直送ＮＹＤＦＳ嗎？事後沒積極更正補救，遭罰五十七億元，這說法誰會相信？百年兆豐內控如此鬆散，讓人瞠目結舌。兆豐案搞到如此烏煙瘴氣，最後恐如二○○四年大選時的兩顆子彈，變成不信者恆不信的結果！

行政院昨召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第五次會議，兆豐金新董張兆順有如「柯南」般，才上任半個月就查出重大線索；原來關鍵是在兆豐紐行「誤繕」一個數字，原高達一一五億美元、新台幣三千六百億元的可疑金流，一下子縮水到七十五億美元，再將內部資金調度的「聯行拆借」七折八扣後，僅剩三億美元。這劇情轉折會不會太過離奇？難道新董就照單全收嗎？不會生疑嗎？

根據金管會調查出的「五大缺失」之一，直指今年三月蔡友才與紐約分行經理共同署名回覆ＮＹＤＦＳ改善計畫信函，誆稱該行董事會已了解嚴重性；但事實上，董事會直到八月底才知情，主因是蔡認為「他一個人就能代表董事會」。遭金管會副主委桂先農痛批蔡是在搞帝制。

那這半多年來，被屬下吹捧為「金融忽必烈」、「績效數字控」的蔡友才，竟不要求屬下再三核對報告數字？百年兆豐上上下下，也沒半個人發現「誤繕」？這原由說出來，有誰信啊！