蔡友才一等財政獎章被註銷

2016-09-20

史無前例 證書將銷毀 獎章可能熔掉

〔記者吳佳蓉／台北報導〕金管會上週解任前兆豐金董事長蔡友才，限制五年內不可任金融機構負責人。財政部次長蘇建榮昨表示，已註銷蔡的「一等財政獎章」，是一九八七年以來，財政部發出三十八枚獎章中，唯一追回註銷案例，同時最快週五就會委由兆豐銀向蔡友才提告求償；面對立委質疑財部沒作為，他也回應：「我們（財政部）沒有在昏睡。」

財政部表示，昨派專人赴蔡友才住所拿回證書及獎牌。追回的證書將銷毀，獎章可能熔掉或歸建。

時代力量主席黃國昌週日在臉書發文，質疑蔡友才欺上瞞下且涉及內線交易，事證明確，金管會都做出初步處分，但財政部仍在昏睡，遲遲未求償、提假扣押，也沒註銷三月底頒給蔡的一等財政獎章，應趕快拿出具體作為，否則是荒腔走板、匪夷所思。

蘇建榮表示，昨已開會決議註銷蔡的一等財政獎章，上週連假前就有動作，不是因為被質疑才回應；這幾天也正與律師研究，如何委由兆豐銀對裁罰案中的失職官派董事求償，預計最快本週五經兆豐銀董事會通過後，就會正式提告求償。

蘇建榮指出，後續對整個公股管理機制，也會有通盤檢討，將找外部專家學者協助再檢視，並提出具體改善措施。

財政部今年三月卅一日，以「致力提升公股事業經營績效與資產品質、績效卓著」為由，頒發一等財政獎章給蔡友才。給獎短短不到半年，財部昨便因蔡於兆豐遭美裁罰案中決策失當，不再符合給獎資格，註銷其獎章；為一九八七年以來，財政部發出三十八枚一等財政獎章中，唯一追回註銷案例。