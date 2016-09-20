大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯
2016-09-20
〔記者郭逸、何世昌／台北報導〕大巨蛋工期仲裁案關乎遠雄能否全面復工，台北市議員童仲彥本月五日質疑主任仲裁人陳煌銘立場偏頗，市府也向仲裁庭遞狀要求陳迴避。童昨再踢爆，指新任主仲、前監委李復甸，曾在台大愛滋器捐案彈劾柯文哲，也批評大巨蛋案、MG149案，童批北市府內遠雄臥底多不勝數，市長柯文哲一直被耍，法務局未主動調查，根本狀況外。
台北市法務局專門委員劉利達表示，主仲由北市府仲裁人孔繁琦（環宇法律事務所律師），及遠雄推舉的仲裁人謝定亞（中央大學營建管理研究所教授）共同決定，市府無從干涉，中華民國仲裁協會本月十七日發文主責大巨蛋案的體育局，法務局也無法第一時間得知主仲人選。
劉利達指出，若市長不滿，將再次要求李迴避仲裁庭；對此，柯文哲僅表示，「這個要再想一下」，並強調市府將內部檢討。
記者多次去電李復甸，至截稿前都未取得回應。孔繁琦則表示，尊重議員的話語權，但仲裁人都依法執行推舉主仲的過程，基於仲裁不公開，無法詳細說明。
童仲彥說，李復甸不僅投書媒體，批評大巨蛋案是「驚悚連續劇」，擔任監委期間調查台大愛滋器捐案，彈劾柯文哲，並撰文探討MG149案，直指柯違法侵害人格權和司法權，他合理懷疑李的立場偏頗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 大巨蛋
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 國民黨杯葛司院人事案程序 協商二度破局
- 出借學生發生意外 保險不理賠
- 行銷台灣燈會 東京旅展不缺席
- 海碩盃男網賽》逆轉勝澳客 「毛公配」進8強
- 馮德倫婚後抵台見家長 輕裝變身路人 5個字打發媒體
- 主場9戰僅1勝 殷仔今拚改運
- 公車價差分攤 北市多付4億
- 09/20 各報重點新聞一覽
- 暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡
- 江蕙封麥DVD月底問世 獨留歌神「音」姿
- 少子化怪象 偏校「借學生」避減班
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 高屏溪濁度高 水公司將擴、增建3淨水場
- 交通事故安心卡 遇事故「卡」安心
- 驚見路邊車震…怒父教訓兒 路人報警
- 月底召開臨時會補選議長 恐有變數
- 紐約驚爆 歐巴馬重申反恐決心
- 拚年度最佳DH 鋒哥有機會，勝算小
- Lineup玩遊樂園 不用大排長龍
- 優閒度假甜如蜜─泰國普吉蜜月島
- 〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起
- 東北風增強早晚變涼！ 北、東部降雨機率提高
- 日羽球系列賽 小天、戴戴不缺席
- 小智的最狂工具人！ 他「閉眼」騎這8個交通工具
- 被稱教育力不佳 民代籲市府正視
- 老喊膝蓋痛… 正確診斷才能精準治療
- 凍齡16年 喬妹曬《生死戀》
- 智慧機械機聯網 工研院捐贈
- 國際現場 》勞斯萊斯再砍200經理人
- 〈愛情隨堂考〉媽寶情人 現形吧
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 學生臥軌拍照？ 通霄國中︰參觀用鐵軌
- 重建街小客廳 邀民眾激盪新意
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 蘭嶼大海扇 疑遭雙颱打成「濟公扇」
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分