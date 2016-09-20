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大巨蛋主仲又惹議 李復甸曾彈劾柯

2016-09-20

〔記者郭逸、何世昌／台北報導〕大巨蛋工期仲裁案關乎遠雄能否全面復工，台北市議員童仲彥本月五日質疑主任仲裁人陳煌銘立場偏頗，市府也向仲裁庭遞狀要求陳迴避。童昨再踢爆，指新任主仲、前監委李復甸，曾在台大愛滋器捐案彈劾柯文哲，也批評大巨蛋案、MG149案，童批北市府內遠雄臥底多不勝數，市長柯文哲一直被耍，法務局未主動調查，根本狀況外。

台北市法務局專門委員劉利達表示，主仲由北市府仲裁人孔繁琦（環宇法律事務所律師），及遠雄推舉的仲裁人謝定亞（中央大學營建管理研究所教授）共同決定，市府無從干涉，中華民國仲裁協會本月十七日發文主責大巨蛋案的體育局，法務局也無法第一時間得知主仲人選。

劉利達指出，若市長不滿，將再次要求李迴避仲裁庭；對此，柯文哲僅表示，「這個要再想一下」，並強調市府將內部檢討。

記者多次去電李復甸，至截稿前都未取得回應。孔繁琦則表示，尊重議員的話語權，但仲裁人都依法執行推舉主仲的過程，基於仲裁不公開，無法詳細說明。

童仲彥說，李復甸不僅投書媒體，批評大巨蛋案是「驚悚連續劇」，擔任監委期間調查台大愛滋器捐案，彈劾柯文哲，並撰文探討MG149案，直指柯違法侵害人格權和司法權，他合理懷疑李的立場偏頗。

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