太常踩煞車 楊芳玲顧人怨？

2016-09-20

〔記者郭安家、何世昌、郭逸、沈佩瑤／台北報導〕台北市法務局長楊芳玲昨不願談請辭主因，但多位知情人士認為，請辭是長期累積問題，楊堅持「依法行政」，法律見解與其他局處、市長柯文哲牴觸，也沒委託律師為柯打遠雄訴訟、反對國光客運拆遷補償費等。市議員指楊在大巨蛋案心力交瘁，但柯只在意終止契約「主戰派」意見；議員還說，選在昨台北市議會開議日請辭，楊等於也是修理時常對遠雄放話的副市長林欽榮、都發局長林洲民。

大巨蛋槓上雙林 請辭時點有玄機

據了解，柯文哲被遠雄董事長趙藤雄挨告多條官司，法務局卻未代聘律師，留德的法學博士楊芳玲主張，市府可負擔因公之訴訟費用，但市長「應自己決定」信得過的律師。而市府與遠雄纏訟，主戰派不滿市府遲至今年五、六月才成立律師團，不利解約戰，但楊強調「依法行政」、認為近幾個月才有訴訟問題。

此外，民進黨北市議員許淑華透露，上月即耳聞楊芳玲萌生退意，因楊認為，大巨蛋案進入仲裁或訴訟，市府都會「打敗仗」，柯文哲卻僅聽林欽榮、林洲民意見「戰到底」，此時請辭除打柯市府一巴掌，也宣告大巨蛋玩完了。

國民黨市議員王鴻薇說，楊芳玲對大巨蛋心力交瘁，柯文哲卻只在意市府內「主戰派」的意見，楊明顯與長官意見不一；而楊不認同柯想法早有首例，去年柯企圖以監視器抓路邊違規停車，楊曾試圖阻止。

另有北市府幕僚透露，楊芳玲請辭是長期累積的問題，法務局常在各單位大力投入處理案件時，才提法律見解，並指其行為違法，令局處埋怨。如配合西區門戶計畫，國光台北西站提早拆遷，曾傳國光索賠七．八億元，市府只願付五千一百萬元拆遷補償金，法務局事後卻依契約指「毋庸賠償」，函文還寫重話指給賠償恐涉圖利！

至於近期因大巨蛋工期仲裁人爭議喊出「楊芳玲下台」的綠營市議員童仲彥，親楊人士認為這非辭職主因，一位首長詮釋，「楊芳玲是自尊心及專業度非常高的人，抗壓性也很強，可能因大巨蛋主任仲裁人，她有點想法或失望。」