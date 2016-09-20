話說多了被嫌煩 北市法務局長楊芳玲請辭

2016-09-20

楊︰不能認同長官的理念

〔記者沈佩瑤、何世昌／台北報導〕大巨蛋工期展延仲裁案紛爭造成台北市法務局長楊芳玲成箭靶，楊昨發表「給同仁的一封信」請辭；她是柯市府第七位局長、第十二位請辭的一級首長。她僅於信中提及「依法行政」的堅持，自許「要專業、不要官僚」，「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。

柯市府第12位請辭一級首長

據了解，中秋節前夕，楊芳玲就對丈夫、柯文哲競選總幹事姚立明透露辭意，楊昨請假、下午託人向市長室提辭呈，並發信給同仁道別。北市府發言人林鶴明表示，市長有收到辭職信，這兩天會再請楊來談一下，後續再向外界說明。

姚立明昨表示，他不清楚請辭原因，只聽太太說過「話講多了，人家嫌煩」。他樂觀的說，「我賺回一個太太，很好啊！當局長沒日沒夜的，柯市長對工作太投入了。」

姚立明指出，太太沒跟他討論請辭細節，因兩人在家不談公事，互相尊重對方所處位置，「當初柯市長也是直接邀請她」。太太有問他要不要發聲明？他建議，請辭獲准了再發會比較恰當，「畢竟還沒准辭就是政務官。」

楊芳玲於信中說，柯文哲邀她進入市府團隊，她問為什麼？「市長回答說：妳有專業；我再說：可是我沒有行政經驗；市長說：我不要官僚。」因此她以「要專業、不要官僚」自許，基於對「依法行政」的堅持，「在市長踏上法律紅線時不斷攔阻」，很遺憾，在許多個案還是被誤解成有礙市政效率、對抗市長。

楊強調，市府是一個團隊，若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退，所以向市長遞辭呈。