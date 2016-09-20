操作區別對待 台灣人看在眼裡

2016-09-20

記者林良昇／特稿

在中國「九二共識」的虛無謊言下，中共上海市委「統戰」部長沙海林在民進黨政府上台後來台參加雙城論壇活動，強調兩岸城市交流的基礎「不是不同國家城市之間的交流」，等於預告了北京對台展開新的分化策略。

沙海林剛走不久，聲稱代表近三分之一台灣人口的泛藍八縣市首長飛往北京，見了中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等涉台大咖，依照國民黨與共產黨絕好關係，藍營人士見到大咖並不奇怪，奇怪的是，那麼多人一起去，到底幹嘛？

答案揭曉，八縣市首長們提出了三點訴求，國台辦也頗豪氣，你提三項，我給八項，當天就回應，一點也不怠慢，但每個人也都了然於胸，觀光訴求是假的，以「九二共識」施壓實施統戰，才是真的。

八位縣市首長儼然成了台辦統戰大戲的主角：若演員不知道自己是演員，甚至不知道正在演戲，那是愚痴；知道在演戲卻不知道劇本，是天真；知道自己在演戲，也知道劇本在寫什麼，也演得很高興，那當然就是你情我願，蓄意為之了。

北京涉台單位或許忘了，全台仍有超過三分之二的人口在「非藍營」縣市執政下，統戰伎倆展現顯而易見的區別對待，撕裂了台灣，但這一切，台灣人都看在眼裡，冷暖自知，加深的不是台灣人對中國的嚮往，而是對北京政權的反感。

過去，馬政府宣稱「比較會拚經濟」，而「九二共識」確保來自中國的讓利，但馬政府執政八年，實質薪資倒退十六年，房價居高不下，經濟發展停滯，但所謂的「利」跑到哪兒去了？也許問那些少數的兩岸買辦，他們是清楚不過。

「九二共識」的謊言和統戰伎倆的區別對待，只剩下極少既得利益者緊巴不放，「那四個字」勢必進入墳墓，只留下台灣對中國信任的崩解。