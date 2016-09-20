邱鏡淳：「剛好接到」北京市台辦邀請

2016-09-20

〔記者蔡孟尚、張勳騰、游太郎、何玉華、林良昇／綜合報導〕新竹縣長邱鏡淳等八名泛藍縣市首長「訪中」會見中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人，引發不小爭議，邱鏡淳昨表示，縣府本來就規劃這段期間要到中國瀋陽參加張學良兩岸三館的活動，「剛好接到」北京市台辦的邀請，也就欣然參加在北京的活動。

苗栗縣長徐耀昌指出，此次受北京市台辦邀請到中國北京參訪，主要是拚經濟、促進苗栗觀光及行銷苗栗的優質農產品，為兩岸互動搭建橋樑，對於會談所達成八點共識，縣府將依內容打造對口平台，發揮最大效益，他強調，這些共識基本是八縣市所提的內容，中國方面幾乎照單全收，釋出最大善意。

參訪團成員之一的苗栗縣政府農業處長許滿顯指出，行前原本僅知要和北京市長王安順見面，後來提高層級到北京市委書記郭金龍等人，而此行的交通及住宿都是自行負擔，吃的部分則是部分自費。

花蓮縣長傅崐萁表示，身為百姓父母官勇於承擔，公道自在人心，不計個人榮辱，只求民生安定，他強調，此行透過地方首長表達基層心聲，獲得大陸官方正面回應，為凍結的兩岸往來注入暖流，重啟台灣希望。

傅崐萁：公道自在人心

新北市副市長葉惠青引用總統府發言人黃重諺的說法回應，強調交流出訪本來就是該做的事、是好事，既然有這樣的參訪機會，自然就去參加了。

國民黨：蔡政府別眼紅

國民黨力挺八縣市首長，認為縣市長因經濟不好自己找出路，請民進黨不要抹黑，蔡政府也不要見不得別人好就眼紅。

至於俞正聲、張志軍屢提「九二共識」內涵是「一個中國原則」，但皆未提馬政府時期宣稱的「各表」，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，國民黨仍堅持「九二共識，一中各表」八個字，若蔡總統提出能解決問題的新兩岸論述，並接受台灣民意檢驗，國民黨樂見討論，就算「九二共識丟掉我都不反對」。