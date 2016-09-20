首長風災出國 議員痛斥不應該
2016-09-20
〔記者何玉華、蔡孟尚、張勳騰／新北報導〕新竹縣、苗栗縣、新北市等泛藍八縣市首長組代表團赴中國見高官，並宣稱是為了拚觀光，新北市議會民進黨團昨痛斥這些首長，在風災期間考察、出訪，棄民眾於不顧，還被中國操弄只讓利給這些縣市，要在台灣內部製造分化。
新北市議會民進黨團總召集人張瑞山反問，如果新北市有店家不支持「九二共識」，中國也要全面封殺嗎？
張瑞山強調，招商、拚觀光很重要，但出訪的立場及民眾的感受更是重要，以往縣市首長赴中國招商都配合招商活動出訪，這次八縣市首長赴中，不僅未見招商、拚觀光，還被中國操弄只讓利給這些縣市，要在台灣內部製造分化。
基層批不尊重自己政府與人民
民進黨新竹縣議員吳傳地說，台灣是一個整體，怎麼可以用什麼「差異化利多」來分化，這幾天從基層民眾聽到的聲音，都覺得這幾個藍營縣市長不尊重自己的政府與人民，所作所為令人失望。
「不妥，不應該！」民進黨籍新竹縣議員林昭錡認為，蔡英文政府施政不分藍綠，對新竹縣也很照顧，新竹縣長邱鏡淳卻去中國爭取什麼「差異化利多」，這樣做很不妥當；縣議員葉芬英說，邱鏡淳任內去中國交流很多次，也沒真正看到他把什麼商機帶回新竹縣。
民進黨苗栗縣議員陳光軒指出，他樂見國與國間各種形式的正常交流，但這種預設立場的交流，他認為有矮化國格之虞，新政府正致力推動新南向政策，地方應大力支持而非用此舉扯中央政府後腿。
這種讓利 有矮化國格之虞
陳光軒批說，苗栗縣財政困窘，並不是拚觀光就能解決現況，苗栗縣長徐耀昌應對苗栗縣的財政進行通盤檢討，提出長遠的償債計畫，才是當務之急。
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