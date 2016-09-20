立委：中國分化 台灣無分裂本錢
2016-09-20
〔記者蕭婷方、邱燕玲、鍾麗華、陳鳳麗／綜合報導〕國民黨、無黨籍等八名泛藍縣市首長前往中國北京「拚觀光」，立法院長蘇嘉全昨受訪時回應，民主國家各自追求理念是常態，但利用民主做為商業模式的工具，反而對人民不利。民進黨立委趙天麟說，此舉明顯為中方分化台灣的手段，台灣現須團結一致，「已無分裂的本錢」。
泛藍八名地方首長組成的代表團前往中國訪問，前天與國台辦主任張志軍等人會面，中方開出差別化第一槍，針對八名首長參訪團提出採購台灣農特產品，並擴大兩岸觀光及文化交流等八項利多，並允諾要支持這八縣市組成旅遊促進聯盟。
趙天麟質疑，此舉明顯為中方分化台灣的手段，難道台灣要全面配合嗎？
蘇嘉全表示，任何一個國家都應該有民主的素養、尊重民主的常態，但民主不能變成一種工具，變成商業模式的工具，一個民主國家追求自己的理念跟看法是一種常態，但利用民主做為一種工具，「如果你認同這個，我就開放什麼，還是給你什麼，這就不是常態了！」
「兩岸交流 應對等互動」
民進黨不分區立委蔡培慧認為，南投縣長林明溱是縣民選出的，在中秋連假接連來了兩個颱風的時候，卻沒有留在縣內關心颱風對縣內的影響，忽略人民的需求，此舉並不妥當，而向中國爭取觀光、農業交流，也應在對等、互動的情況下進行，不是被中國壓著頭。
民進黨：兩岸關係不應政治操作
民進黨發言人黃適卓表示，民進黨支持兩岸城市的正向互動，包括觀光、文化、經貿與社會等各層次往來；但「兩岸關係不應拿來政治操作，甚至製造對立。」他呼籲國共兩黨，勿以政治因素干擾兩岸人民的正常互動交往，將不利於兩岸關係的長遠發展。
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