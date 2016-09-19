2016-09-19

記者林惠琴／特稿

醫師納入勞基法，看似保障醫師勞動權益，但若僵化限縮醫師工時，醫院無論是人力不足、或是營運支出增加而轉嫁健保及病人，前者將衝擊民眾就醫品質，後者則要全民買單。

醫師爭取合理工時是對的方向，但相關配套措施要完善。衛福部口口聲聲說以不影響民眾就醫權益為優先，但短期就要補充大量醫師人力，素質及訓練是否足夠是一問題，而窮醫院、高風險科別只怕更難找到醫師，民眾就醫真能不受影響？

另外，醫師納入勞基法後，要補人力，要不關床，衛福部能要求醫院減少利潤而去負擔成本？也必是一大難題。

以先前改善護病比提升醫療品質為例，明明是要求院方要做，但卻還是傳出有醫院關床，而儘管不少醫院有盈餘，衛福部卻也得砸上百億元補助，結果還是屢屢傳出部分醫院聘用護理人員不增反減，錢未用在刀口上。醫師納入勞基法，衛福部勢必也得釋出補助方案安撫醫院，用全民的錢去補貼醫院營運，病人要看特定醫師，則恐得自掏腰包多付自費。

也因此，醫界出現醫師納入醫療法、或是勞基法另立醫療專章、量身規範的呼籲。

目前基層醫師要求納入勞基法保障勞權，主要是不信任衛福部「球員兼裁判」、擔心不能站在勞方、醫師立場去落實醫院勞檢。但其實透過醫療法規定合理工時，並導入勞基法相關保障，且針對違規醫院設有罰則，勞動檢查則由勞動部與衛福部共同建立檢查準則以確保勞權伸張，還是可有多種變通方式。

保障醫師合理勞動條件是必須支持的方向，但要如何因應醫療行業特性、也同時確保全民就醫權益及醫療品質，考驗政府能耐與智慧。