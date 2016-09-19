醫院提高人力成本 恐找全民買單
2016-09-19
〔記者林惠琴／台北報導〕二○一九年受僱醫師若全面納入勞基法，許多醫院坦言，醫師工時縮減、人力須增加，成本勢必提高。專家指出，大醫院可能開發更多自費項目，小醫院則想透過調整健保總額解套，民眾所繳保費也恐增加，全民要有多掏腰包的心理準備。
台灣社區醫院協會監事會主席朱益宏表示，醫師納入勞基法將新增人事支出，各家醫院都苦惱不已。大醫院可能持續開發自費項目，或調整掛號費、病房差額負擔，甚至強化停車場、美食街等業外收入。
回顧二○一四年護理人員納入勞基法，照理醫院人事成本增加，服務量不變、利潤會下降，但健保署去年公布當年度醫院財報顯示，領取健保費超過六億元的一一一家醫院，僅十四家短絀，還有七成光是醫務收入就有結餘。
以連續兩年蟬聯最賺錢醫院的林口長庚為例，二○一四年人事費用約新增九．七三億元，醫務收入，健保門急診、住院新增約八．七億元，不足以支應人事費用增額，但非健保部分新增五億多元，順利填補缺口。
但不同於大醫院，本來營運已愁雲慘霧的小醫院，恐只會雪上加霜。
醫改會副執行長朱顯光指出，以往配合特定專案，健保總額也會調整，今年因應醫師納入勞基法，本週將討論的總額協商，應該就原本經營不易的偏鄉醫院提供保障額度，以維持運作。
不過，醫院人士認為，大餅固定，保障一部分，就會影響其他部分，只有把餅做大才能解決，不排除民眾保費也將提高。
醫改會研究員辜智芬認為，醫師納入勞基法相關配套，應該包含明訂醫院設立薪資報酬委員會，選出代表員工的董事，要求年度結餘用於補充短缺人力或提升員工薪資待遇等，才能真正保障基層人員，也避免影響民眾權益。
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