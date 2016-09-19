醫師加速納勞基法 醫界：錯誤政策比貪污可怕
在野黨明擬提案將入法時間提前
〔記者蕭婷方、黃以敬、林惠琴／台北報導〕醫療環境血汗等問題頻傳，立法院各政黨預計明（廿）日針對醫師納勞基法進行朝野協商，在野黨傳將提案要將入法時間，由衛福部規劃的一○八年提前到一○六年。台北市萬芳醫院副院長簡嘉惠直指，勞基法當初是為製造業所設計，醫院廿四小時運作與一般公司不同，一體套用很危險。他支持醫師獲得合理勞動條件，但「千萬不要便宜行事」，因為「制度規定不好比貪污還嚴重」！
衛福部：先修訂醫療法保障醫師
醫界憂心，齊頭式規範每日工時恐造成醫療人力不足及品質下降，不能草率入法。衛福部則大呼提前入法恐不及應變，將先推動修訂醫療法，提供醫師部分勞權保障，未來醫師納勞基法，則規劃先採「責任制」。
醫師納入勞基法預訂明日進行朝野協商，時代力量希望提前到一○七年，國、親兩黨甚至一度傳出擬提前到明年就入法。
時代力量立委洪慈庸認為，醫師過勞的狀況已存在許久，不利於醫師自身也危及病患醫療安全，希望儘早納入勞基法保障。
國民黨立委陳宜民表示，醫師納勞基法方向正確，但伴隨而來是醫師不足，衛福部提出增加醫師公費生緩不濟急，應同步施行「住院專科醫生」，鼓勵年輕主治醫師協助駐院值班。此外，醫院人力勢必隨之調整，資方可能無法負荷，應該要同步調整健保費。
親民黨立委陳怡潔則表示，如果沒完整配套，不會堅持醫師納勞基法時程。
衛福部醫事司長石崇良表示，過去醫事人員是先採責任制、多年調整才用一般工時制，衛福部主張醫師若納勞基法，應先適用八十四條之一的「責任制」，亦即可在兩週或四週總工時規範下維持每日工時彈性調整，否則醫療機構及病人就醫必受嚴重衝擊。
若納勞基法 先適用責任制降衝擊
就算適用責任制，仍需經過勞動部的委員會審核總工時上限，目前最高的是保全業的四週二八八小時、亦即每週七十二小時，與目前醫師每週八十八小時有相當差距，醫師人力要補強或調整就有大壓力，所以衛福部希望醫師一○八年再納勞基法。
衛福部指出，將先推動修訂醫療法，提供醫師職業傷害補償、退休金提撥、女性保護等部分勞動權益保障，希望在立院這會期就可完成修法。
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標題：醫師加速納勞基法 醫界：錯誤政策比貪污可怕
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