要國民黨屈膝比想像中容易

2016-09-19

記者林良昇／特稿

一群泛藍縣市首長大張旗鼓揪團到北京「面聖」，希望北京救救台灣的觀光旅遊業，讓中客團能到支持九二共識的縣市去觀光，先別說這訴求的荒謬性，令人不解的是，北京從未公開承認中客不來台是政治因素，這些縣市長們這樣做，不是陷北京於不義嗎？

事實是，救觀光業是假的，這一切都是北京統戰伎倆，依循「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的法則，藉由這些藍營縣市首長分裂台灣，以地方包圍中央，道理簡單又明瞭。

這些縣市首長應該了解，城市交流當然是好事，而城市交流歸城市交流，涉及政治協議當然無效，不能忘了分寸，更何況，這些縣市首長在競選時，有將「支持九二共識」納入政見嗎？若沒有，怎麼能宣稱得到民意支持，讓這些縣市也成為「支持九二共識」的縣市呢？

在馬政府時期的輕忽風險及過度擴張下，專營中客一條龍的觀光業者受損嚴重，這當然是事實，但另個事實是，他國旅客數量不斷攀升，觀光業者上街人數不如預期，證明「中客不來了」，影響並不如部分業者和少數媒體誇飾的嚴重，也非影響到全民，國民黨卻急著到北京和共產黨同聲一氣，讓人懷疑只是借題發揮，遂行鬥爭而已。

依常理來看，若一個國家的某產業過度依賴他國，當然得想辦法創造新出路、開發新客源，以免遭控制經濟命脈，掐住咽喉，攸關國家生死存亡，現在北京只縮減中客團不來，部分國民黨人就怕得要死，沒出息地到北京搖尾乞憐，而不思長進，讓人嘆為觀止。

歷史已不證自明，所謂的「九二共識」，是連個國共都沒有共識，聯手捏造的天大謊言，泛藍縣市長作為只是讓人看穿，要讓他們屈膝去承認任何事情，遠比想像中容易。又或者，他們只是自甘淪為統戰工具，「刷刷存在感」罷了。